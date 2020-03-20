Кнопочный бюджетник ERGO F249

20 марта 2020, 10:45

В ассортименте бренда ERGO появился новый мобильный телефон ERGO F249 Bliss Dual Sim Black, удачно сочетающий в себе удобную конструкцию моноблока и функциональность мультимедийного гаджета.

Модель F249 Bliss Dual Sim Black – это классический мобильный телефон в форм-факторе моноблок, оснащенный цветным TFT-экраном с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 240 x 320 пикселей. Большой и качественный дисплей, а также поддержка технологии EDGE позволяют с удобством осуществлять доступ к разнообразной информации в сети интернет.Двойной слот для SIM-карт дает возможность пользоваться услугами сразу двух GSM-операторов, получая максимальные преимущества от сочетания различных тарифных планов. С другой стороны, наличие в одном телефоне двух номеров позволяет разделить личную жизнь и работу.Спектр мультимедийных функций насчитывает поддержку карт памяти microSD объемом до 32 Гб, а также встроенный медиаплеер с возможностью прослушивать аудиофайлы и FM-радио через Bluetooth-гарнитуру.Экономичность данной модели вместе с мощным аккумулятором емкостью 2000мА/ч обеспечивают непревзойденную автономность телефона F249 Bliss Dual Sim, а встроенный фонарик поможет в ситуациях, когда рядом нет других источников света. Прочный пластиковый корпус и годовая гарантия от производителя обеспечивают надежность и продолжительность в пользовании данной моделью мобильного телефона от бренда ERGO.