BT-850 Black и ERGO BT-590 Black - новые наушники ERGO

15 декабря 2017, 12:15

Товарный портфель Юг-Контракта пополнился стильными и надёжными беспроводными наушниками ERGO BT-850 Black и ERGO BT-590 Black.



Новинки вобрали в себя все лучшие черты акустических аксессуаров от бренда ERGO: высокое качество звучания, стильный и эргономичный дизайн, компактные размеры, надежность и длительный срок автономной работы.



Закрытое акустическое оформление модели ERGO BT-850 Black позволяет отсекать шумы и наслаждаться музыкой без помех. Качественные излучатели диаметром 10 мм обеспечивают покрытие полного частотного диапазона 18 Гц - 20 кГц, гарантируя сочное звучание с яркими высокими частотами и глубокими басами.

Наушники-вкладыши выполнены в легком пластиковом корпусе и оснащены мягкими силиконовыми амбушюры и удобными заушными дужками, благодаря чему надежно держатся на голове и занимают мало места в сложенном виде. Крепкий кабель, соединяющий оба наушника, сделан плоским и потому не перекручивается.



Беспроводной интерфейс модели ERGO BT-850 Black позволяет слушать любые аудиофайлы, оставляя руки свободными и не ограничивая себя в активных движениях. Именно поэтому такой тип наушников является отличным выбором для тех, кто, например, любит слушать музыку во время спортивных упражнений или занятий творчеством.



Встроенный микрофон и удобные кнопки управления превращают наушники ERGO BT-850 Black в полноценную аудиогарнитуру, которая дарит возможность всегда и в любых обстоятельствах оставаться на связи. За максимально длительную автономность отвечает встроенный аккумулятор, который обеспечивает до 200 часов работы в режиме ожидания и до 6 часов непрерывного воспроизведения музыки.



Модель ERGO BT-590 Black - это удачное сочетание современных технологических достижений и трендовых дизайнерских решений. Стильная внешность наушников гарантирует, что их владелец не останется без должного внимания, а легкий, удобный и прочный пластиковый корпус порадует долгими годами надежной службы.

В модели ERGO BT-590 Black механические кнопки управления функциями заменены сенсорной системой, поэтому наушники выглядят по-настоящему современно и стильно. Легким прикосновением пальцев к той или иной части корпуса наушников осуществляется регулировка громкости, переключение между треками, команды «старт» и «стоп» для музыкального проигрывателя. Так же просто и удобно принимаются и завершатся телефонные звонки, для осуществления которых в корпус гарнитуры встроен качественный микрофон.