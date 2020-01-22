Новая гарнитура ERGO BT-950 BLACK

22 января 2020, 12:45

Бренд ERGO представил гарнитуру ERGO BT-950, которая позволяет общаться или слушать любимый контент в любых условиях.

Bluetooth-гарнитура ERGO BT-950 – отличное решение для активных и динамичных людей. Мягкие силиконовые амбушюры фильтруют посторонние шумы, а внутренне ушные фиксаторы гарантируют надежную и удобную посадку. Алюминиевый корпус наушников предотвращает вибрацию и обеспечивает точную передачу звука, а регулировать громкость и переключать треки можно с помощью пульта управления. Магнитные крепления надежно фиксируют гарнитуру на шее, когда она не используется.ERGO BT-950 работает до 8 часов в режиме разговора, и воспроизводит музыку до 7 часов подряд. Гарнитуру можно подключать к двум Bluetooth-гаджетам одновременно, а также использовать во время занятий спортом, ведь она имеет класс защиты от влаги IРХ4.