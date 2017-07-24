Новые мощные беспроводные наушники ERGO BT-810

24 июля 2017, 11:45

Беспроводные наушники ERGO BT-810 уже в продаже, и теперь вы сможете почувствовать, что такое настоящая музыкальная свобода без ограничений!



Аудионовинка от бренда ERGO имеет стильный инновационный дизайн, эргономичную конструкцию и отличное качество звучания. Вкладыши с мягкими силиконовыми амбушюрами анатомически держатся в ушах, а динамические излучатели с диаметром мембраны 10 мм делают высокие частоты звонкими, басы - глубокими, а всё звучание - сочным и насыщенным.

Беспроводное соединение со смартфоном или другим источником звука не мешает активным движениям и дает ощущение полной свободы, поэтому модель ERGO BT-810 отлично подходит для занятий спортом.Встроенный в дужку микрофон имеет оптимальное расположение и обеспечивает отличную чувствительность и качество распознавания голоса, поэтому вы сможете удобно общаться в любом месте и в любое время, имея при этом свободные руки.Легкий корпус устройства позволил разместить в нем компактный и максимально мощный аккумулятор, поддерживающий работу гарнитуры до 500 часов в режиме ожидания и в режиме прослушивания музыки до 5 часов подряд.