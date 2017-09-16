ERGO ES-500i Ukraine - мобильная аудиогарнитура в национальном стиле

16 сентября 2017, 11:00

Бренд ERGO представил яркую аудионовинку - желто-голубые наушники ERGO ES-500i Ukraine в металлическом корпусе и со встроенным микрофоном для удобной связи.

ТМ ERGO расширяет ассортимент своих музыкальных аксессуаров и добавляет к нему очередную модель наушников, предназначенных для использования с портативной техникой. Кроме яркого дизайна в цветах украинского флага, модель ERGO ES-500i Ukraine имеет отличные технические характеристики.Закрытое акустическое оформление этих наушников-вкладышей и качественные мембраны излучателей диаметром 10 мм обеспечивают сочное и насыщенное звучание в полном диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц. Металлический корпус наушников делает их еще более привлекательными и одновременно улучшает звучание, исключая лишние вибрации.Основные и сменные силиконовые амбушюры, идущие в комплекте, анатомически держатся в ушах, убирают лишние шумы и обеспечивают мощный и качественный звук в любых условиях пользования.