ERGO ES-500i Ukraine - мобильная аудиогарнитура в национальном стиле

ТМ ERGO расширяет ассортимент своих музыкальных аксессуаров и добавляет к нему очередную модель наушников, предназначенных для использования с портативной техникой. Кроме яркого дизайна в цветах украинского флага, модель ERGO ES-500i Ukraine имеет отличные технические характеристики.
Закрытое акустическое оформление этих наушников-вкладышей и качественные мембраны излучателей диаметром 10 мм обеспечивают сочное и насыщенное звучание в полном диапазоне частот от 20 Гц до 20 кГц. Металлический корпус наушников делает их еще более привлекательными и одновременно улучшает звучание, исключая лишние вибрации.
Основные и сменные силиконовые амбушюры, идущие в комплекте, анатомически держатся в ушах, убирают лишние шумы и обеспечивают мощный и качественный звук в любых условиях пользования.