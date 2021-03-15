Первая беспроводная гарнитура ERGO из новой линейки 2021 уже в продаже

15 марта 2021, 14:15

Бренд ERGO представляет TWS-наушники ERGO Air Sticks White, открывающие линейку новинок 2021 года в категории беспроводных гарнитур.

Модель ERGO Air Sticks White конструктивно представляет собой наушники-вкладыши, которые уже стали «современной классикой» среди TWS-устройств. С одной стороны, такая гарнитура надежно держится в ушах, а с другой – оставляет достаточно свободную циркуляцию воздуха и позволяет слышать то, что происходит вокруг. Стильная, удобная и компактная конструкция весом всего лишь 3,2 грамма позволяет слушать аудиофайлы в течение многих часов подряд без усталости в ушах.



Качественный звук обеспечивают излучатели диаметром 10мм, способные воспроизводить полный диапазон от 20 до 20000 Гц с густыми насыщенными басами и чистыми звонкими высокими частотами. Поддержка беспроводного протокола Bluetooth 5.0 гарантирует стабильное и быстрое соединение без потери качества в радиусе до 10 метров. Наушники автоматически соединяются со смартфоном сразу после извлечения их из кейса.

Сенсорные панели на наушниках позволяют с помощью свайпов управлять звонками и прослушиванием музыки, переключая треки и меняя громкость воспроизведения музыки. В случае необходимости гарнитура может работать как в режиме стерео, так и с автономным подключением левого или правого наушников. Высокочувствительный микрофон в каждом наушнике позволяет использовать данную модель в качестве удобной гарнитуры для разговоров.



Несмотря на компактный корпус и удивительно легкий вес, модель ERGO Air Sticks White демонстрирует отличную автономность. Данная гарнитура способна воспроизводить аудио 3 часа подряд, а вместе с возможностью подзарядки от кейса время автономной работы составляет 12 часов. В то же время, для полной зарядки наушников нужен всего лишь час. Дополнительными преимуществами новинки являются поддержка нового современного стандарта USB Type-C и наличие цифрового дисплея на кейсе, показывающего остаток заряда.