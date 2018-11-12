Полностью беспроводные гарнитуры DIGMA

12 ноября 2018, 13:15

DIGMA, производитель цифровой техники и электроники, представил линейку беспроводных гарнитур DIGMA TWS.

Ключевой особенностью является полностью беспроводное исполнение и подключение по Bluetooth- соединению.



Линейка полностью беспроводных гарнитур DIGMA включает в себя модели TWS-01, TWS-02, TWS-03 и TWS-04. Они отличаются друг от друга внешним видом и характеристикой встроенных излучателей, при единой структуре полностью беспроводного соединения.



Благодаря поддержке технологии True Wireless Audio (TWS) звук передаётся напрямую на наушники, даже без соединительных проводов, которые могут мешаться или запутываться.



Для удобной зарядки наушников в комплекте удобная и компактная док-станция с функцией зарядки. Она включает в себя автономный аккумулятор, поэтому зарядить наушники можно даже в дороге.



Все гарнитуры обладают поддержкой стандарта Bluetooth 4.2+EDR. Версия обладает сниженным энергопотреблением и защитой от внешних помех. А при помощи поддержки технологии Enhanced Data Rate (EDR) реализовано быстрое подключение наушников к устройствам. Радиус действия гарнитур - 10 метров.



Частотный диапазон наушников составляет от 20 Гц до 20 КГц, раскрывающий всю глубину музыкальных композиций. Чувствительность составляет до 102 дБ, а импеданс до 32 Ом.



На гарнитурах размещена кнопка ответа на звонки, а встроенный микрофон позволит ответить, не доставая смартфон из кармана.



Время работы Bluetooth-гарнитур составляет 3 часа. Время для подзарядки через док-станцию составляет от 1 до 1,5 часов.



В комплектацию входят: беспроводная гарнитура, док-станция, кабель для зарядки, набор сменных амбушюр и руководство пользователя.



По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором DIGMA на территории РФ и стран СНГ, а также к официальным партнерам DIGMA.



Технические характеристики TWS-01, TWS-02, TWS-03, TWS-04



Тип подключения: беспроводной (Bluetooth)

Версия Bluetooth: 4.2+EDR

Микрофон: Да

Диапазон воспроизводимых частот: 20 ГЦ - 20 КГц

Диаметр головок излучателей: 6 мм (TWS-01), 8 мм (TWS-02, TWS-04), 10 мм (TWS-03)

Сопротивление: 16 Ом (TWS-01, TWS-02), 32 Ом (TWS-03, TWS-04)

Чувствительность: 42 дБ (TWS-02), 92 дБ (TWS-01), 102 дБ (TWS-03, TWS-04)

Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Радиус действия: 10 м

Время работы: до 3 ч

Время зарядки: от 1.5 ч

Ёмкость батареи: 55 mAh (TWS-01, TWS-02), 400 mAh (TWS-03, TWS-04)

Напряжение: DС 5В

Размер наушника: 20x26x26 мм (TWS-01), 22x30x26 мм (TWS-02), 22x20x23 (TWS-03), 26x18x28 мм (TWS-04)

Вес двух наушников: 5 г (TWS-02), 8 г (TWS-01), 10 г (TWS-03), 11 г (TWS-04)