SVEN анонсировала новую полностью беспроводную гарнитуру Е-700B

13 августа 2021, 14:45

Полностью беспроводные гарнитуры без труда обогнали прочих своих «коллег» по популярности, что легко объяснимо — пользователи выбирают удобство и комфорт, которые могут обеспечить только они.

Поэтому финская компания SVEN активно расширяет свою линейку устройств такого типа, предлагая решения с самыми разными характеристиками и возможностями. В новой E-700B собрали главные функции, которые все мы любим и ценим. Начиная, конечно, с подключения посредством Bluetooth версии 5.0, не требующего совершенно никаких проводов.Кейс у гарнитуры компактный и легко поместится не только в дамскую сумочку, но и в карман. Выполнен он из немаркого черного пластика, который не привлекает лишнего внимания и будет органично смотреться и с повседневной одеждой, и с деловым костюмом. Заряжается футляр через самый распространенный и популярный разъем USB Type C, что крайне удобно — в случае необходимости всегда можно найти совместимое зарядное устройство. Хотя искать ее часто и не придется — время работы наушников от одной зарядки составляет до 4 часов, а с учетом подзарядки от кейса общая автономность достигает 15 часов — этого совершенно точно хватит на целый день: и до работы доехать, и в офисе по телефону поговорить, и на тренировку сходить…Кстати, про голосовое общение: микрофоны у гарнитуры чувствительные и способны передавать речь пользователя в высоком качестве — телефонные звонки и запись голосовых сообщений будут приносить только радость как пользователю SVEN E-700B, так и его собеседникам. Над звуком инженеры тоже проработали на славу: наушники отлично играют в широком частотном диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Ну и, конечно, гарнитура позволяет управлять входящими звонками и проигрыванием треков — все это можно делать, не доставая смартфон или другой гаджет. Новые беспроводные наушники SVEN E-700B уже появились в магазинах электроники и ждут своих первых покупателей.