Внутриканальные гарнитуры SVEN E-282M и E-292M

6 февраля 2023, 18:15

Проводные гарнитуры SVEN E-282M и E-292M — стильные решения для любителей оригинального, но элегантного дизайна.

Для них совершенно нет границ — они будут уместно смотреться и со строгим деловым костюмом, и с повседневной одеждой, и даже со спортивной формой. Строгий корпус, с хромированными элементами, удобный пульт с интуитивным управлением — всё это создаёт удобство и комфорт для ежедневного использования проводных гарнитур от SVEN.

Звучат наушники ничуть не хуже, чем выглядят. Встроенный динамик с мембраной диаметром 10 мм работает в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц — музыка, речь собеседников, подкасты и аудиодорожки в фильмах отлично звучат и приносят обладателям SVEN E-282M и E-292M максимум удовольствия. Для полноценного голосового общения по телефону и с помощью программ-мессенджеров на кабеле размещен микрофон. Также на кабеле находится полноценный пульт, который позволяет не только отвечать на звонки и управлять воспроизведением музыки, но и регулировать громкость.SVEN E-282M и E-292M — это внутриканальные наушники для всех и для любого случая. Некий универсальный удобный и элегантный вариант. А еще их покупателей наверняка приятно удивит стоимость, которая еще раз доказывает, что компания SVEN обладает невероятным умением предлагать передовые решения в бюджетном сегменте. Убедиться в этом можно прямо сегодня — внутриканальные наушники уже появились на полках магазинов.