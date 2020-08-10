Полностью беспроводные внутриканальные наушники SVEN E-505B

10 августа 2020, 10:15

Их отличительной особенностью является полная свобода от проводов.

Для переноски наушников предусмотрен зарядный кейс. Он же и способен подзарядить их, увеличивая работу с 5 до 24 часов. Внутриканальные наушники оснащены резиновыми «плавниками» для надежного крепления в ушной раковине. Резиновые элементы препятствуют выпадению наушников при вашей повышенной активности, а также служат дополнительной звуко- и шумоизоляцией. Наушники имеют уникальный дизайн, оснащены светодиодами в виде молний.Зарядный кейс также оснащен светодиодами, которые сигнализируют уровень его заряда. Кейс оснащен надежной защёлкой, которая предотвратит выпадение наушников в сумку или рюкзак. Ну и конечно же звук. Встроенный кодек SBC наполнит ваши уши приятными впечатлениями от прослушивания музыки.