Полностью беспроводная гарнитура SVEN E-701BT

17 марта 2022, 11:15

Никаких проводов, только радость от звука и общения — полностью беспроводные наушники с микрофоном продолжают завоевывать все больше поклонников.

А значит, в линейке компании SVEN будут появляться новые устройства этого формата. Одна из свежих новинок — гарнитура E-701BT, традиционно сочетающая доступность для широкого круга пользователей с наличием всех самых востребованных функций.

За звук в ней отвечают крупные драйверы диаметром 10 мм, дающие высокий уровень детализации звука во всем слышимом диапазоне — от 20 до 20 000 Гц. Соединение с источником происходит посредством Bluetooth 5.0, спектр совместимых устройств крайне широк — от смартфонов до ПК. Кейс компактный и легко поместится в дамскую сумочку или даже карман. Оформлен он элегантно, но при этом не слишком ярко — как раз так, чтобы уместно смотреться в любых руках и в сочетании с любой одеждой.Заряжается футляр через самый распространенный и популярный сегодня разъем USB Type C, кабель для зарядки идет в комплекте. Уровень заряда всегда можно узнать с помощью четырехточечного индикатора на передней панели. Общая автономность SVEN E-701BT с учетом подзарядки в футляре составляет 8 часов — совершенно точно хватит на целый день и даже больше — нужно только периодически убирать наушники обратно в кейс. При этом ресурса собственного аккумулятора им хватает на 3 часа — длительную прогулку, тренировку или поездку они выдержат без труда. Встроенные микрофоны обеспечивают качественную передачу голоса при общении по телефону или в программах-мессенджерах.Управление входящими звонками, воспроизведением треков и громкостью осуществляется с помощью сенсорных панелей на внешней части наушников — смартфон или другой гаджет доставать для этого не придется. Предусмотрена даже опция вызова голосового ассистента, благодаря чему возможности управления практически безграничны.