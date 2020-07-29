Logitech G анонсировала выпуск беспроводной гарнитуры PRO X LIGHTSPEED

29 июля 2020, 12:15

Logitech G представила беспроводную игровую гарнитуру Logitech G PRO X LIGHTSPEED.

Новинка воплощает технологию LIGHTSPEED в удостоенном наград дизайне, который создан в соответствии с точными спецификациями мировых профессиональных киберспортсменов.

«Мне нравится моя гарнитура PRO X. Единственное, чего я хотел бы, чтобы у нее была беспроводная поддержка, – отметил Сорен «Bjergsen» Бьерг, League of Legends, TSM. – Что ж, теперь мое желание сбылось!»

Созданная на основе игровой гарнитуры PRO X, отмеченной многочисленными наградами, новая беспроводная модель сочетает в себе высококачественные материалы, передовые технологии связи, точное звучание и обеспечивает полную свободу от проводов. PRO X LIGHTSPEED теперь оснащена беспроводной связью LIGHTSPEED с частотой 2,4 ГГц, которая гарантирует более 20 часов работы от батареи с радиусом действия более 13 метров.

«Беспроводная игровая гарнитура PRO X является важным дополнением к нашей линейке профессиональных игровых гарнитур, – подчеркнул Крис Пейт (Chris Pate), менеджер по ассортиментной линейке Logitech G PRO. – Новое устройство предоставляет профессионалам и начинающим спортсменам идеальную беспроводную гарнитуру, обеспечивая им необходимую производительность, связь и комфорт без проводов и ограничений».

PRO X LIGHTSPEED оснащена передовым программным обеспечением Blue VO!CE для воссоздания невероятной чистоты голоса и высококачественной связи в играх или потоковом вещании, 50-миллиметровым диффузором PRO-G для четкой профессиональной передачи аудиосигнала, а также объемным звучанием нового поколения DTS 7.1. Новая гарнитура снабжена комфортным мягким наполнителем с анатомическим «эффектом памяти», который предоставляет удобство длительного использования при продолжительных тренировках или игровых соревнованиях.

В Украине Logitech PRO X LIGHTSPEED предварительно ожидается в августе 2020 года.

Официальным дистрибьютором продукции Logitech G в Украине является компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов, компонентов и решений.