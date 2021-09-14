Logitech G435 - самая легкая экологичная беспроводная игровая гарнитура

14 сентября 2021, 12:45

Logitech G435 создана для нового поколения пользователей – ультралегкий вес, яркие цвета, экологичность и поддержка игр на разных платформах.

Logitech G, бренд компании Logitech и ведущий новатор в области игровых технологий и устройств, сегодня установил новый золотой стандарт, представив новую ультралегкую беспроводную гарнитуру, предназначенную для современного потребителя игр. Представленная сегодня беспроводная игровая гарнитура Logitech G435 LIGHTSPEED обеспечивает комфорт, доступность, экологичность, интересные цветовые решения, поддержку нескольких платформ и многое другое, и все это по цене 2999 грн.

Вес G435 составляет всего 165 грамм, она ультралегкая и достаточно удобная для ношения в течение всего дня. G435 подходит широкому кругу людей, но её дизайн был оптимизирован для малого и среднего размера головы. В ней также имеется дополнительный ограничитель громкости.

G435 – самая экологичная игровая беспроводная гарнитура из всех, которые Logitech G производили до сих пор. Устройство сертифицировано как CarbonNeutral, что означает, что компания финансирует высококачественные сертифицированные компенсации выбросов углекислого газа, чтобы снизить воздействие продукта на выброс углерода до нуля. Пластиковые детали содержат минимум 22 процента вторично переработанного сырья, а бумажная упаковка поставляется из лесов, сертифицированных FSCTM. Выбирая эту игровую гарнитуру, вы вносите вклад в поддержку ответственного управления мировыми лесами.

Сочетание беспроводной связи игрового класса LIGHTSPEED 2,4 ГГц и Bluetooth дает свободу беспроводного подключения к ПК, PlayStation или мобильному устройству. LIGHTSPEED Wireless подключается к ПК или Playstation через адаптер USB-A 2,4 ГГц и обеспечивает производительность, отвечающую потребностям пользователей во время игры. А поддержка Bluetooth позволяет подключаться к мобильному устройству и продолжать играть в игры или слушать музыку – но уже на вашем смартфоне или планшете.

40-миллиметровые динамики обеспечивают насыщенный звук, обеспечивающий полный эффект присутствия, а двойные микрофоны с формированием луча устраняют необходимость в штанге микрофона. Высокотехнологичные микрофоны уменьшают фоновый шум, одновремено усиливая голос, поэтому звучание будет таким, как будто вы находитесь в одной комнате с друзьями.

Новая беспроводная гарнитура G435 выпускается в трех цветовых сочетаниях: черный с неоново-желтым, синий с малиновым, а также белый с сиреневым, что позволяет игрокам продемонстрировать свой особый стиль и индивидуальность. Гарнитура G435 также включает в себя такие маленькие штрихи, как обозначение левой и правой стороны шрифтом Брайля, чтобы люди с нарушениями зрения могли легко определить, с какой стороны что находится.

В Украине новинка появится в октябре 2021 года.