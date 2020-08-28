Logitech G презентует новую яркую линейку игровых устройств

28 августа 2020, 18:45

Новая беспроводная гарнитура G733, доступная в нескольких расцветках и позволяющая игрокам подчеркнуть свой уникальный стиль, стала основным элементом коллекции.

Logitech G, лидер в области игровых технологий, представила новую линейку устройств, которые делают акцент на самовыражении и удовольствии от игры. Центральным элементом коллекции Logitech G-Series Color стала новинка – полнофункциональная беспроводная игровая гарнитура G733 LIGHTSPEED представленная в 4-х ярких цветах. Довершают коллекцию новые цветовые решения для игровых мышей G102 и G305, а также клавиатуры G915 TKL.

«По мере того, как игры становятся все более весомой частью поп-культуры, самовыражение и собственный стиль становятся важной частью идентичности игрока, – подчеркнул Уджеш Десаи (Ujesh Desai), генеральный менеджер Logitech G. – Учитывая это, мы решили создать коллекцию высокопроизводительных игровых устройств в веселой и красочной манере».

От игровых устройств и до упаковки продукта, серый, белый и черный цвета исторически доминировали в игровой индустрии. С развитием социальных сетей и стриминга все чаще техника, которой пользуются игроки, попадает на всеобщее обозрение, побуждая больше внимания уделять тому, чтобы используемые устройства отличались оригинальным цветовым решением и неординарностью. Выражение своего внутреннего «я» в антураже делает игровой процесс еще более захватывающим, и Color Collection от Logitech G этому ощутимо посодействует.

Новая беспроводная гарнитура G733 будет поставляться в 4-ех цветах: белом, синем, сиреневом и черном. Она весит всего 278 г, оснащена сменными цветными амортизирующими накладками на оголовье, а также мягкими двухслойными амбушюрами, что делает ее одной из самых удобных гарнитур Logitech G. Амортизирующие накладки на оголовье G733 также выпущены как отдельный аксессуар и доступны в 4 разных дизайнах. Кроме того, Logitech G представила коллекцию насадок-эмодзи для микрофонов, совместимых со всеми гарнитурами и микрофонами Logitech G.

«Мы приняли решение разработать полнофункциональную гарнитуру, которая бы позволила людям подчеркнуть свою индивидуальность, – отметила Тиффани Бирс (Tiffany Beers), глава отдела аудиотехники Logitech G. – Гарнитура G733 и сопутствующие аксессуары отлично справляются с этой задачей. Надежная, высококачественная игровая гарнитура идеально вписывается в окружающую обстановку и дает возможность продемонстрировать свою индивидуальность, и в то же время воспользоваться всеми преимуществами передовых технологий».

Кроме различных цветовых комбинаций G733 игроки теперь смогут выбрать черную или белую версию беспроводной механической игровой клавиатуры Logitech G915 TKL, а также черную, белую, синюю и сиреневую версию игровых мышей: проводной Logitech G102 и беспроводной G305.

В Украине игровые устройства появятся ориентировочно в середине осени нынешнего года.

Официальным дистрибьютором продукции Logitech G в Украине является компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов, компонентов и решений.