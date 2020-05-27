Logitech G анонсировала выпуск клавиатуры G915 TKL

27 мая 2020, 9:45

Logitech G объявила о выпуске беспроводной механической игровой клавиатуры Logitech G915 TKL, предлагающей те же базовые технологии, что и G915, в уменьшенной версии – без цифрового блока.

G915 TKL сочетает в себе технологию беспроводной связи LIGHTSPEED, систему RGB-подсветки по технологии LIGHTSYNC и новые высокоэффективные плоские механические переключатели с непревзойденным ультратонким дизайном, превосходной производительностью и точным игровым процессом, и все это при сроке службы аккумулятора до 40 часов.

Logitech G915 TKL отлично вписывается в небольшие игровые пространства и может легко переноситься на разные локации. Без цифрового блока вы получаете дополнительную свободную область для того, чтобы поднести мышь ближе к клавиатуре, сблизить руки, а тело выпрямить для большего комфорта и удобства, что является важным аспектом для многих пользователей игр.

«С момента выпуска оригинальной модели Logitech G915 сообщество интересовалось возможностью создания клавиатуры с теми же технологиями, но в компактном дизайне, – заметил Уджеш Десаи, вице-президент и генеральный директор Logitech Gaming. – G915 TKL сочетает в себе беспроводную связь LIGHTSPEED, RGB-подсветку и длительное время работы от батареи в элегантном, ультратонком дизайне, который задает новый стандарт для игровых клавиатур».



Logitech G915 TKL оснащена интеллектуальной технологией RGB-подсветки LIGHTSYNC, которая позволяет настраивать эффекты для каждой клавиши, используя палитру из приблизительно 16,8 млн оттенков, с помощью усовершенствованного игрового программного обеспечения Logitech G HUB. Даже с включенной RGB-подсветкой можно играть 40 часов без перерыва на одном заряде (при условии 8-часового игрового дня).

Игровая клавиатура G915 TKL снабжена высокоэффективными механическими переключателями GL, которые работают так же точно, быстро и эффективно, как и прежние, отличаясь вдвое меньшей высотой. Механизм тщательно проверяется производителем на соответствие высоким требованиям к скорости и точности срабатывания, а также прочности. Переключатели доступны в трех исполнениях:

- GL Clicky, издающий отчетливый щелчок с ощутимым тактильным откликом;

- GL Tactile, который отличается мягким тактильным откликом;

- GL Linear, обеспечивающий плавное нажатие клавиши.

В Украине Logitech G915 TKL предварительно ожидается в июне 2020 года.

Официальным дистрибьютором продукции Logitech в Украине является компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов, компонентов и решений.