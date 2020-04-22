22 апреля 2020, 9:45

Компания Logitech G анонсировала выпуск мыши G102 LIGHTSYNC – обновленной модели в линейке G102.

Новинка отличается высочайшей эффективностью и надежностью, беспрецедентной продуктивностью работы, а также гарантирует безупречный пользовательский опыт в различных киберспортивных дисциплинах.

Игровая мышь Logitech G102 LIGHTSYNC обладает классическим 6-кнопочным дизайном.

Устройство передает данные с частотой до 1000 раз в секунду – это в восемь раз быстрее, чем стандартные мыши, поэтому при перемещении или щелчке реакция на экране практически мгновенная.

Благодаря пружинному механизму Logitech G102 LIGHTSYNC левая и правая кнопки реагируют на нажатие моментально и без сбоев. Кроме того, его применение позволило минимизировать усилие для нажатия. В сочетании с раздельной конструкцией кнопок это обеспечивает высокую скорость срабатывания и ощутимый тактильный отклик.

RGB-освещение G102 LIGHTSYNC включает в себя палитру до 16,8 миллионов цветов и различные уровни яркости, что обеспечивает возможность отображения эффекта «радужной» цветовой волны освещения.

Мышь также оснащена сенсором игрового класса 8000 DPI с чувствительностью от 200 до 8000 точек на дюйм, который обеспечивает невероятную точность, скорость отслеживания и согласованность действий.

Устройство можно запрограммировать с помощью фирменного программного обеспечения Logitech G HUB. Современный интерфейс позволяет быстро персонализировать и настроить команды для каждой кнопки мыши.

В Украине Logitech G102 LIGHTSYNC предварительно ожидается в мае 2020 года.

Продукт будет доступен в двух цветах: черном и белом.

Официальным дистрибьютором продукции Logitech в Украине является компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов, компонентов и решений.