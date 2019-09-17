Logitech G анонсировала мышь для улучшения игрового процесса - G604

17 сентября 2019, 10:15

Logitech G объявила о выпуске беспроводной игровой мыши нового поколения Logitech G604 LIGHTSPEED.

Новая мышь с потрясающим временем автономной работы была разработана для геймеров, любящих играть, но нуждающихся в универсальном инструменте, который можно использовать для решения самых разнообразных задач.

Logitech G604 LIGHTSPEED оснащена эксклюзивной беспроводной технологией Logitech G LIGHTSPEED для молниеносного соединения, а также лучшим в своем классе высокоэффективным оптическим датчиком HERO с разрешением 16 000 dpi, обеспечивающим точный игровой процесс и улучшенную энергоэффективность с нулевыми значеними сглаживания, фильтрации или ускорения.Кроме того, пользователи могут переключаться с LIGHTSPEED на Bluetooth® соединение одним нажатием кнопки и работать между двумя различными компьютерами с помощью одной мыши. Logitech G604 предлагает 240 часов высокопроизводительной беспроводной игры при использовании технологии LIGHTSPEED и до 5,5 месяцев при использовании Bluetooth, и все это – на одной батарее AA. Мышь также имеет 15 программируемых элементов управления, двухрежимное колесо сверхбыстрой прокрутки и шесть кнопок под большой палец.

Функционал Logitech G604 LIGHTSPEED можно запрограммировать, используя фирменное ПО Logitech G HUB. Интуитивно понятный и современный интерфейс позволяет быстро персонализировать и настраивать команды для каждой кнопки мыши.

В Украине Logitech G604 LIGHTSPEED появится в конце осени по ориентировочной цене 2999 грн.