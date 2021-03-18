K/DA - первая серия игровых устройств Logitech G

18 марта 2021, 12:45

Logitech G с радостью объявляет о глобальном расширении своего портфеля официально лицензированных игровых продуктов League of Legends.

Начиная с сегодняшнего дня, коллекция доступна по всему миру на logitechg.com.

K/DA – глобальная виртуальная поп-группа, в состав которой входят альтернативные вселенские версии чемпионов League of Legends: Акали, Ари, Эвелинн, Серафина и Кай'Са. Вдохновленная музыкальной группой, коллекция K/DA предлагает поклонникам Logitech G высокопроизводительное игровое снаряжение в уникальном дизайне в стиле K/DA.

Коллекция K/DA пополнилась двумя новыми популярными устройствами от Logitech G: игровой мышью Logitech G502 HERO и механической игровой клавиатурой Logitech G PRO, оформленными с использованием цветовой гаммы, изображений и брендинга K/DA.

Теперь коллекция включает в себя шесть игровых устройств в стиле K/DA для максимально эффективной игры:

● Logitech G733 K/DA LIGHTSPEED (беспроводная гарнитура)

● Logitech G333 K/DA (наушники)

● Logitech G502 HERO K/DA (высокоточная игровая мышь)

● Logitech G305 K/DA LIGHTSPEED (беспроводная игровая мышь)

● Logitech G PRO K/DA (механическая клавиатура)

● Logitech G840 K/DA (коврик для мыши)





Анонсированный в октябре 2020 года, портфель продуктов серии K/DA является частью эксклюзивного многолетнего партнерства с Riot Games, создателем League of Legends (LoL), самой популярной компьютерной игры в мире.

League of Legends – это командная стратегия, в которой две команды из пяти могущественных чемпионов сражаются друг с другом, чтобы уничтожить вражеский Нексус (главное здание). Выбирайте из более чем 150 чемпионов, чтобы участвовать в эпических играх, убивать противников и уничтожать башни на пути к победе. LoL – гигант в игровой индустрии, с 8 миллионами одновременных пользователей, заходящих в систему каждый день.

Новые продукты доступны по всему миру, начиная с 16 марта на logitechG.com.



Официальным дистрибьютором продукции Logitech G в Украине является компания АСБИС-Украина – один из крупнейших на украинском рынке дистрибьюторов IT-продуктов, компонентов и решений.



