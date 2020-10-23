OPPO объявляют о партнерстве с Чемпионатом мира 2020 League of Legends (S10)

23 октября 2020, 9:45

OPPO объявили о начале партнерства с Чемпионатом мира 2020 по игре League of Legends, что стало реализацией многолетнего соглашения с Riot Games — разработчика одной из самых популярных игр для ПК в мире.

Итак, вскоре мир увидит кастомизированные продукты OPPO и LOL, включая флагманский смартфон OPPO Find X2 League of Legends Esports: World 2020 Edition, а также смарт-часы OPPO Watch League of Legends Limited Edition . Как партнер Чемпионата мира 2020 OPPO также представит официальную песню и совместный музыкальный клип.

Нынешнее партнерство со слоганом «Будь легендой» призвано вдохновить геймеров и пользователей ОРРО. League of Legends дает возможность геймерам осуществить «путешествие легенды», предлагая уникальную среду и комьюнити многим пользователям по всему миру. Геймеры день и ночь тренируются в мастерстве, чтобы защитить свой Nexus и стать настоящей легендой. Страстный и инновационный дух — это то, что действительно впечатляет OPPO в фанатах LOL.

Так же команда ОРРО находится в режиме постоянного исследования, стремится к инновациям и творчеству, следуя ценностям компании. Создавая новые продукты, OPPO в первую очередь ориентируются на потребности клиентов, среди которых есть и фанаты League of Legends. В рамках сотрудничества с Riot Games OPPO разработали эксклюзивную модель серии Find, которая подчеркивает индивидуальность пользователей и отмечает киберспортивную победу. С помощью новых устройств OPPO призывают каждого молодого сердцем игрока раскрыть свою индивидуальность и создать собственную «легенду».

Уильям Лю, президент по глобальному маркетингу в OPPO, заявил: «Как первый глобальный производитель смартфонов, который стал партнером LOL Esports, OPPO с нетерпением ждут возобновления сотрудничества с брендом, чтобы предоставить нашим пользователям кастомизированные продукты высокого класса. LOL — это не только символ киберспорта. Это бренд с близкими для нас ценностями, который постоянно стремится к совершенству и создает уникальный опыт для своих пользователей. Философия League of Legends отражена в лимитированной серии устройств Find, цель которой — показать пользователям что-то действительно необычное».



Как ориентированный на потребителя бренд, OPPO общается со своими пользователями и прислушивается к их мнению. В 2018 году OPPO запустили Find X в Лувре, осуществив первый шаг для OPPO на европейском рынке. Смартфон стал отражением лучшего дизайна и технологий OPPO в то время, поэтому сразу привлек внимание СМИ, которые рассматривали новую серию как продвижение инновационных и креативных сторон отрасли. Через два года OPPO запустили Find X2 — бескомпромиссный 5G-флагман, оснащенный одним из лучших экранов в отрасли. OPPO регулярно исследуют рынок, стремясь предлагать пользователям почувствовать больше с представленной серией и другими смарт-устройствами.

Всегда помня о потребностях пользователей, с началом сотрудничества с LOL Esports OPPO надеются наладить персонализированную коммуникацию с пользователями по всему миру, стремясь и в дальнейшем предлагать лучшие продукты, услуги и опыт.