OPPO расширяет возможности интеллектуальной экосистемы

23 октября 2020, 9:15

OPPO провела онлайн-конференцию разработчиков OPPO 2020 (ODC) на тему For a Future of Convergence ("За будущее конвергенции").

Во время мероприятия OPPO официально запустили ColorOS 11 в Китае, а также объявили слоган своего нового видения IoT — "Наслаждайтесь прекрасной жизнью в стиле смарт". Кроме того, компания представила ряд инновационных продуктов и услуг.

"Как технологическая компания, предлагающая миру интегрированные аппаратные и программные услуги, мы имеем честь сотрудничать с опытными разработчиками по всему миру, чтобы внести свой вклад в построение новой интеллектуальной экосистемы IoT, — сказал Генри Дуань, вице-президент и президент интернет-услуг в OPPO. — Мы продолжим сотрудничать с разработчиками и партнерами для изучения открытой и интегрированной экосистемы интернета, чтобы обеспечить качественный интеллектуальный опыт для пользователей во всем мире".

Сейчас ColorOS насчитывает более 370 миллионов активных пользователей ежемесячно во всем мире и имеет большое количество потребителей, пользующихся приложениями, услугами и контентом экосистемы. Более 140 тысяч разработчиков используют открытую платформу OPPO, а возможности ресурсов OPPO потребляются более 18 миллиардов раз в день. Глобальная экосистема приложений OPPO продолжает расти: количество активных пользователей ежемесячно превышает 330 миллионов, а ежедневное количество проведенных операций составляет более 1,7 миллиарда.

Семь программных решений системного уровня и развитие системы защиты данных

Чтобы предоставить разработчикам лучший доступ к возможностям OPPO на системном уровне, ColorOS предлагает два программных решения — AIUnit и FusionUnit — в дополнение к пяти механизмам, которые были анонсированы ранее: CameraUnit, MediaUnit, Hyper Boost, Link Boost и ARUnit . Благодаря этим семи решениям ColorOS поможет разработчикам обеспечить более широкий технологический опыт для пользователей.

ColorOS 11 — самая новая и лучшая версия ColorOS. Она расширяет возможности концепции дизайна "без границ", обеспечивая пользователям легкую работу с несколькими устройствами при различных сценариях. Для еще более надежной защиты конфиденциальности пользователей и безопасности экосистемы ColorOS 11 поддерживает новые параметры конфиденциальности недавно представленного Android 11, создавая ряд дополнительных функций защиты конфиденциальности и безопасности данных. Кроме того, ColorOS имеет сертификаты от организаций мирового уровня ISO и ePrivacy, что подтверждает соответствие самым высоким отраслевым стандартам защиты конфиденциальности.



С наступлением эры Интернета вещей OPPO сосредоточатся на трех сценариях приложений, основанных на базовых потребностях пользователей: развлечения, бытовая техника и мебель, спорт и здоровье. Благодаря богатой структуре продуктов IoT и открытому экологическому сотрудничеству пользователи могут наслаждаться прекрасной жизнью в стиле смарт сразу на нескольких устройствах и при разных сценариях. Чтобы и в дальнейшем расширять экосистему IoT, OPPO впервые выпустили платформу HeyTap Health Platform .

Еще один шаг OPPO на пути к развитию экосистемы — "План внедрения Интернета вещей 2.0 ", который компания представила на недавней конференции. Согласно этому плану OPPO возьмут на себя инициативу по инвестированию ресурсов в размере 29,5 миллионов долларов США для долгосрочной поддержки партнеров по четырем основным направлениям: технологии, продукты, маркетинг и каналы. Используя пять механизмов поддержки платформы HeyThings IoT , OPPO инициируют базовую архитектуру, преодолевают барьер между технологиями и опытом и предлагают пользователям прекрасную жизнь в стиле смарт.

Первый план OPPO по внедрению Интернета вещей был представлен на конференции разработчиков ODC 2019. С открытием технических возможностей экосистема OPPO IoT начала приобретать более определенную форму. Компания выпустила множество интеллектуальных устройств, таких как акустические продукты серии OPPO Enco, OPPO Watch и 5G CPE-роутеры и установила партнерские отношения с более чем 30 известными брендами в отрасли. За это время представлено более 300 единиц продукции в 50 различных категориях.В течение долгого времени OPPO развивают экосистему устройств. Основываясь на открытой платформе OPPO и сосредотачиваясь на потребностях пользователей, компания создала три экологических модуля: приложения, сервисы и контент. Благодаря этому компания планирует предоставить разработчикам универсальный сервис, который охватывает весь жизненный цикл продукта.

Развитие контентного бизнеса — неотъемлемая часть поддержки ведущих партнеров отрасли. Благодаря сотрудничеству OPPO с мировыми контент-платформами, включая Vision и Dailymotion, количество пользователей экосистемы OPPO быстро возрасло. Так, количество активных пользователей в месяц превышает 280 миллионов, а среднее количество ежедневных просмотров контента составляет более 10 миллиардов.

Интеграция 5G и передовых технологий AI, AR и облачных решений способствует появлению новых сценариев использования и услуг. Как технологическая компания, которая обслуживает весь мир и интегрирует программные и аппаратные услуги, OPPO продолжат фокусироваться на потребностях пользователей, следовать бизнес-философии win-win, а также всесторонне поддерживать глобальных разработчиков и партнеров на всех звеньях — от предоставления открытых возможностей до инвестирования в ресурсы и создания новой совместной экосистемы.