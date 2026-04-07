Китай визнав військовий потенціал своєї космічної сонячної електростанції

7 апреля 2026, 13:45

Провідний китайський вчений Дуань Баоян, головний архітектор національного проєкту космічної сонячної електростанції «Журі», опублікував статтю, в якій вперше прямо описав, як орбітальна станція може використовуватися у військових цілях.

За його словами, керований мікрохвильовий промінь, який станція використовує для передачі енергії з орбіти на Землю, можна спрямовувати на віддалені військові бази, безпілотники та високогірні радарні станції, забезпечуючи їх енергією без наземної інфраструктури.Окрім того, той самий промінь можна застосовувати для електронної війни — глушіння ворожих комунікацій, навігаційних систем та засобів розвідки або, навпаки, для захисту власних.