7 апреля 2026, 13:45

Китай визнав військовий потенціал своєї космічної сонячної електростанції

Провідний китайський вчений Дуань Баоян, головний архітектор національного проєкту космічної сонячної електростанції «Журі», опублікував статтю, в якій вперше прямо описав, як орбітальна станція може використовуватися у військових цілях.

За його словами, керований мікрохвильовий промінь, який станція використовує для передачі енергії з орбіти на Землю, можна спрямовувати на віддалені військові бази, безпілотники та високогірні радарні станції, забезпечуючи їх енергією без наземної інфраструктури. 

Окрім того, той самий промінь можна застосовувати для електронної війни — глушіння ворожих комунікацій, навігаційних систем та засобів розвідки або, навпаки, для захисту власних.
