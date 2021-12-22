Сонячні електростанції для економії на електроенергії

22 декабря 2021, 12:15

Найважливішою проблемою 21 століття є жахливий стан екології, який постійно погіршується. Сонячні електростанції (СЕС) призначені для генерування електричної енергії із сонячної. Напевно, кожен в Україні та більшості розвинутих країн уже чув про сонячні батареї, панелі та установки, але не всі знають, яку користь вони можуть приносити для пересічного покупця, для довкілля і для економіки загалом.

Купувати сонячні панелі потрібно у сертифікованого виробника. На сайті https://www.solargarden.com.ua/ представлені сонячні панелі як для індивідуальних покупців, так і цілі сонячні електростанції для підприємств, а також додаткове обладнання для установки СЕС.

Сонячні електростанції стали справжнім трендом на тлі сучасних екологічних проблем. Лише одна сонячна панель допоможе забезпечити весь будинок альтернативною електроенергією. Основу конструкції СЕС складають сонячні фотоелектричні панелі, які практично не мають недоліків і можуть бути встановлені на будь-якій поверхні, на даху приватного будинку, гаражу та підсобних об’єктів, на землі. Сонячні панелі мають бути встановлені під кутом орієнтовно 35 градусів і спрямовані в бік півдня, південного сходу або південного заходу. Цей критерій важливий для широт, у яких розташовується Україна для того, щоби сонячна панель змогла вловити якнайбільше сонячної енергії.

До основних переваг сонячних електростанцій можна віднести:

підключення до "зеленого тарифу" й отримання додаткових коштів від держави за надлишково згенеровану електроенергію;

необмежений термін використання;

збереження екології;

безперебійність роботи;

швидкий процес монтажу.

Зважаючи на те що, приватним домогосподарствам не потрібна ліцензія на встановлення СЕС, а під’єднавши сонячну електростанцію до "зеленого тарифу", можна отримати додатковий дохід, така покупка можу бути ще і прекрасним економічним рішенням для будь-якого господарства. Замовити необхідну модель можна після консультації з фахівцем, а кваліфіковані спеціалісти допоможуть Вам встановити СЕС у потрібному місці. Встановивши сонячну станцію, Вам потрібно буде звернутися в місцевий РЕМ, надати необхідні документи та заяву на встановлення 2-направленого лічильника. Крім того, не забудьте оформити договір на купівлю електроенергії.