Lenovo збільшує використання сонячної енергії на європейському виробництві

30 апреля 2024, 13:15

Компанія Lenovo на власному виробничому майданчику в Будапешті представила нові сонячні панелі, які забезпечать живлення у сфері високопродуктивних обчислень (HPC).

Новітній Глобальний інноваційний центр Lenovo, відкритий у жовтні 2023 року, тепер має можливість тестувати робочі навантаження високопродуктивних обчислень на 100% сонячної енергії.

Виробничий комплекс Lenovo в Будапешті був побудований з нуля з урахуванням принципів сталого розвитку. Нові панелі збільшують загальну потужність сонячної енергії до 3 мегават (МВт), що достатньо для живлення електромобіля, який може проїхати 17 380 кілометрів. Завершена інсталяція, яка тепер налічує 5 072 сонячні панелі на двох будівлях, є частиною глобального плану Lenovo зі скорочення викидів категорії 2 шляхом розширення використання сонячної енергії в усьому світі. Наразі в експлуатації перебуває 17 МВт сонячних електростанцій, і Lenovo вивчає додаткові можливості для встановлення сонячних установок у Бразилії, Мексиці та Китаї.

"Оскільки зусилля зі сталого розвитку є важливою частиною процесу прийняття рішень, ми бачимо, що клієнти роблять значні зміни у своїй купівельній поведінці в бік більшої екологічності. У Lenovo ми пропонуємо клієнтам значну підтримку, починаючи від ланцюжка постачання і закінчуючи послугами задля досягнення їхніх цілей сталого розвитку. Наші європейські клієнти тепер можуть тестувати концепції високопродуктивних обчислювальних систем у нашому інноваційному центрі, який може працювати на 100% відновлюваній енергії. Потім вони мають можливість замовити виробництво власних систем на більш екологічному заводі та доставку в межах регіону з використанням екологічних видів транспорту й послуг з великогабаритної упаковки, що допомагає мінімізувати викиди", — сказав Стефан Брехлінг Ларсен (Stefan Brechling Larsen), лідер у сфері залучення послуг зі сталого розвитку в Lenovo.



Технології Lenovo розроблені, щоб допомагати клієнтам підтримувати цілі сталого розвитку. Наприклад, технологія прямого рідинного охолодження Lenovo Neptune™ забезпечує 95% ефективність відведення тепла та знижує енергоспоживання до 40%. У Глобальному інноваційному центрі в Будапешті, що спеціалізується на високопродуктивних обчисленнях і штучному інтелекті (ШІ), розташований перший європейський центр тестування та демонстрації технології стійкого рідинного охолодження Lenovo. Завдяки цьому клієнти мають змогу випробувати цю технологію ще до покупки.

Також в Угорщині знаходиться європейський центр Lenovo Value Recovery Service, де обладнання компанії повертається, ремонтується та повторно сертифікується як послуга сталого розвитку для підтримки принципів циркулярної економіки. Це допомагає зменшити кількість електронних відходів та дозволяє купувати корпоративне обладнання за доступною ціною.



На заводі в Будапешті впроваджено багато заходів зі сталого розвитку, зокрема, посилено ізоляцію опалення, додано нові датчики освітлення та повторно використовується тепло від повітряних компресорів. Тепло з виробничого цеху використовується для обігріву виробничих приміщень, а взимку для охолодження використовується холодне зовнішнє повітря, що допомагає знизити витрати на електроенергію.

Виробництво рішень Lenovo здійснюється за допомогою запатентованого процесу низькотемпературної пайки (LTS), який був розроблений Lenovo у 2017 році. За допомогою LTS тепло для пайки застосовується при максимальній температурі 180 градусів, що на 70 градусів нижче, ніж у попередньому методі, й призводить до скорочення викидів вуглецю під час виробництва. Окрім процесів, Lenovo також допомагає пом'якшити вплив співробітників заводу на навколишнє середовище, пропонуючи їм безкоштовний автобус у межах місцевості, щоб зменшити кількість автомобілів, які їздять на роботу та з роботи.