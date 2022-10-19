Lenovo представила технологічні інновації

19 октября 2022, 15:21

Компанія Lenovo провела свій щорічний глобальний інноваційний захід Tech World, поділившись своїм баченням еволюції співпраці між користувачами, просторами та пристроями, щоб розкрити необмежені можливості як у реальних додатках, так і в метапросторі.

Lenovo представила нові концепції, рішення та інновації, які визначатимуть те, як ми будемо працювати, навчатись та взаємодіяти в цифровому світі. Компанія також анонсувала своє бачення щодо концепції нульового рівня викидів, запропонувавши ефективний та спільний план вирішення однієї з найбільших проблем, що стоять перед людством.

Компанія Lenovo вперше публічно продемонструвала концепти смартфонів та ноутбуків, що розгортаються. Інтеграція обчислень у рухомі екрани забезпечує продуктивність, розваги та взаємодію на динамічному, регульованому і великому екрані, але на меншому пристрої, вирішуючи проблеми клієнтів і покращуючи продуктивність гібридної роботи.

Також було представлено переконливе інтерактивне і фізичне голографічне рішення для дистанційної комунікації та командної роботи — Cyber Spaces. Оскільки обсяги даних продовжують зростати, Lenovo також продемонструвала, як її інновації, підсилені штучним інтелектом і периферійними обчисленнями, забезпечують швидшу обробку даних у джерелі їх створення, трансформуючи вулиці міст, точність медицини й ринки збуту."Технології перетворюють наш майбутній робочий і домашній простір на поєднання віртуального і фізичного світів, завдяки потужності нової ІТ-інфраструктури, яка є поширеною, очікуваною і має попит", — сказав голова і генеральний директор Lenovo Юаньцін Ян (Yuanqing Yang). "Сила інновацій полягає не лише в диджиталізації та інтелектуалізації всіх галузей промисловості, але й у вирішенні найбільших викликів людства. З цією метою Lenovo подвоює свої інвестиції в дослідження і розробки, щоб використовувати більш розумні технології для розширення можливостей у світі, що стрімко змінюється".