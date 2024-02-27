Lenovo представила нове покоління ThinkPad та ThinkBook з ШІ

27 февраля 2024, 12:45

На виставці MWC 2024 компанія Lenovo представила нові апаратні та програмні рішення, які демонструють орієнтацію на інновації на основі ШІ та відданість принципам сталого розвитку.



Серед них — нові бізнес-ноутбуки ThinkPad та ThinkBook з технологіями ШІ, які підвищують продуктивність, креативність та ефективність завдяки розширенню багаторежимності та гнучкості. Крім того, Lenovo представила низку аксесуарів, призначених для підвищення мобільної продуктивності, включаючи портативний дисплей ThinkVision M14t Gen 2, док-станцію USB-C Slim Travel Dock для комплексного підключення на ходу, а також оновлений 16-дюймовий рюкзак ThinkPad Executive Backpack, який дозволяє легко переносити мобільний “офіс”. Замикають анонси нові програмні рішення, серед яких Lenovo Identity Advisor, інструмент моніторингу цифрової ідентичності, та Smart Connect, програмне забезпечення, що розкриває синергію між кількома пристроями та максимізує продуктивність. І нарешті, Lenovo представила футуристичний концептуальний ноутбук — ThinkBook Transparent Project Crystal Laptop, який оснащено першим у світі 17,3-дюймовим прозорим дисплеєм Micro-LED1, що забезпечує новий досвід перегляду абсолютно без рамок.





Компанія Lenovo представила останню інноваційну концепцію — прозорий ноутбук Lenovo ThinkBook Transparent Project Crystal Laptop. Пристрій трансформує підхід до взаємодії та творчості завдяки 17,3-дюймовому прозорому дисплею Micro-LED. Прозора область клавіатури, безрамковий екран та сенсорна панель, що здається ніби пливе, покращують загальний досвід користування та створюють відчуття високотехнологічної простоти.

Перевага цього ноутбука полягає в "розумній" інтеграції віртуального та реального. Прозорий екран відкриває нові можливості для спільної роботи й підвищує ефективність завдяки Artificial Intelligence Generated Content (AIGC). Технологія для створення контенту на основі ШІ дозволяє взаємодіяти з фізичними об'єктами та накладати цифрову інформацію для створення унікального контенту, а прозорість забезпечує його просту інтеграцію в навколишнє середовище. Користувачі можуть легко перемикатися між клавіатурою і дошкою для малювання з підтримкою стилуса, переходячи на нові рівні творчої ефективності. Штучний інтелект у поєднанні з прозорими дисплеями відкриває нові способи взаємодії з даними та застосунками, надаючи можливості для розробки нових функцій і формфакторів.

Технологія Micro-LED забезпечує безліч переваг у розробці прозорих дисплеїв. Висока насиченість кольорів у поєднанні з контрастністю та яскравістю у 1000 ніт дозволяє досягти оптимальної видимості як в приміщенні, так і на вулиці, що робить її однаково практичною для будь-яких умов. Технологія також відкриває більше можливостей завдяки подальшій оптимізації якості зображення, довговічності та регульованому коефіцієнту прозорості, що забезпечує приватність або непомітність для взаємодії з об'єктами реального світу. Здатність відображати відео та динамічні зображення дозволяє прозорому екрану плавно зливатися і гармоніювати з навколишнім середовищем.

Ноутбук Lenovo ThinkBook Transparent Project Crystal Laptop не лише підтверджує концепцію, але й демонструє футуристичну перспективу комп'ютерів зі ШІ, поєднуючи цифрове та фізичне середовище, що може покращити користувацький досвід у спосіб, який раніше було складно уявити.



Компанія Lenovo представила останнє покоління бізнес-ноутбуків — ThinkPad T14 Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 та ThinkBook 14 2-в-1 Gen 4. Процесори Intel Core Ultra з технологією vPro, якими обладнано деякі новинки, та Windows 11 пропонують оптимальну екосистему апаратних і програмних рішень зі ШІ для забезпечення вищого рівня безпеки, енергоефективності та нових вражень від роботи. Завдяки постійному збільшенню вибору програмних застосунків2, зі спеціальною перевагою підтримки прискорення ШІ, користувачі можуть насолоджуватися новими вдосконаленими можливостями в широкому спектрі зручностей використання та продуктивності.

З Copilot у Windows3 — це повсякденний помічник зі ШІ, який працює в різних програмах Windows 11. Він керує налаштуваннями, щоб надати користувачам поштовх творчості й заощадити час, зробивши короткий виклад вебсторінок та електронних листів. Доступ до функцій ШІ-помічника можна отримати лише одним натисканням клавіші Copilot.

Революція комп'ютерів зі ШІ вже почалася, і компанія Lenovo прагне трансформувати свої ПК та “розумні” пристрої для надання персоналізованих рішень. Нові ноутбуки Lenovo — одні з перших, у яких впроваджені технології ШІ, вони забезпечують користувачам повний персоналізований досвід роботи з ПК, допомагаючи оптимізувати робочі процеси та підвищити продуктивність. Незалежно від типу задач — співпраця з колегами, зустрічі з клієнтами, аналіз даних і створення контенту — нові ноутбуки ThinkPad і ThinkBook можуть прискорити роботу за допомогою програмних інструментів з підтримкою ШІ, необхідних користувачам для максимальної творчості та ефективності.



Серія ноутбуків ThinkPad T одна з найуспішніших у бізнес-сегменті Lenovo. Нові пристрої серії підтверджують важливість цього популярного робочого інструмента, створеного для вимогливих бізнес-користувачів, які шукають високу продуктивність та надійність з доступом до новітніх функцій для підвищення щоденної продуктивності. Останнє покоління ThinkPad T14, T14s та T16 отримало преміальну особливість дизайну — елегантний Communications Bar. Панель зв’язку має 5-мегапіксельну камеру та мікрофони з функцією шумозаглушення, а також допомагає зручно відкривати та закривати пристрій однією рукою. Крім того, панель зв'язку дозволяє зробити рамки вужчими, збільшуючи співвідношення екрана до корпусу, що створює більш вишуканий, тонкий та легкий дизайн.

Враховуючи прагнення Lenovo до інклюзивного користувацького досвіду, серія ThinkPad T отримає тактильне маркування, анонсоване в ThinkPad X1 Carbon Gen 12 та ThinkPad X1 2-в-1 Gen 9. Такі додаткові тактильні вказівки призначені для підвищення доступності та полегшення навігації клавіатурою для користувачів із вадами зору. Крім того, клавішу CTRL, яка часто використовується, поміняли місцями з клавішею Fn, щоб зробити її більш доступною на лівому краю клавіатури.