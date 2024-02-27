Lenovo презентувала нове покоління пристроїв з використанням ШІ

27 февраля 2024, 9:15

На виставці MWC 2024 компанія Lenovo представила своє найновіше портфоліо спеціалізованих пристроїв, програмного забезпечення та інфраструктурних рішень на базі ШІ, а також продемонструвала два прототипи пристроїв, які кидають виклик традиційним формфакторам ПК та смартфонів. Крім цього, компанія розкрила майбутнє гібридного ШІ, який використовуватиметься в мультипристроях, ПЗ та сервісах для більшої персоналізації, співпраці та ефективності.

Компанія Lenovo представила найновішу інноваційну концепцію — прозорий ноутбук Lenovo ThinkBook Transparent Project Crystal Laptop. Пристрій трансформує підхід до взаємодії та творчості завдяки 17,3-дюймовому прозорому дисплею Micro-LED. Прозора область клавіатури, безрамковий екран та сенсорна панель, що здається ніби пливе, покращують загальний досвід користування та створюють відчуття високотехнологічної простоти.

Перевага цього ноутбука полягає в "розумній" інтеграції віртуального та реального. Прозорий екран відкриває нові можливості для спільної роботи й підвищує ефективність завдяки Artificial Intelligence Generated Content (AIGC). Технологія для створення контенту на основі ШІ дозволяє взаємодіяти з фізичними об'єктами та накладати цифрову інформацію для створення унікального контенту, а прозорість забезпечує його просту інтеграцію в навколишнє середовище. Користувачі можуть легко перемикатися між клавіатурою і дошкою для малювання з підтримкою стилуса, переходячи на нові рівні творчої ефективності. Штучний інтелект у поєднанні з прозорими дисплеями відкриває нові способи взаємодії з даними та застосунками, надаючи можливості для розробки нових функцій і формфакторів. Концепція демонструє футуристичну перспективу комп'ютерів на базі ШІ, поєднуючи цифрове та фізичне середовище, що може покращити користувацький досвід у спосіб, який раніше було складно уявити.

Продовжуючи динаміку Tech World 2023, Lenovo та Motorola також продемонстрували концепцію адаптивного дисплея смартфона, який може згинатися і набувати різних форм залежно від потреб користувачів. Базується такий задум на механічних інноваціях у пристроях-трансформерах від Lenovo, а також на концепціях розгортання. Lenovo та Motorola підкреслюють нові концепції генеративного штучного інтелекту, які розширять можливості кастомізації пристроїв, щоб надати користувачам унікальний досвід.Компанія Lenovo представила останнє покоління бізнес-ноутбуків — ThinkPad T14 Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 та ThinkBook 14 2-в-1 Gen 4. Процесори Intel Core Ultra з технологією vPro, якими обладнано деякі новинки, та Windows 11 пропонують оптимальну екосистему апаратних і програмних рішень на базі ШІ для забезпечення вищого рівня безпеки, енергоефективності та нових вражень від роботи. Завдяки постійному збільшенню вибору програмних застосунків2, зі спеціальною перевагою підтримки прискорення ШІ, користувачі можуть насолоджуватися новими вдосконаленими можливостями в широкому спектрі зручностей використання та продуктивності.

Революція комп'ютерів зі ШІ вже почалася, і компанія Lenovo прагне трансформувати свої ПК та "розумні" пристрої для надання персоналізованих рішень. Нові ноутбуки Lenovo — одні з перших, у яких впроваджені технології ШІ. Вони забезпечують користувачам повний персоналізований досвід роботи з ПК, допомагаючи оптимізувати робочі процеси та підвищити продуктивність. Незалежно від типу задач — співпраця з колегами, зустрічі з клієнтами, аналіз даних і створення контенту — нові ноутбуки ThinkPad і ThinkBook можуть прискорити роботу за допомогою програмних інструментів з підтримкою ШІ, необхідних користувачам для максимальної творчості та ефективності.

Lenovo та Motorola спільно запустили Smart Connect — програмне рішення, яке об'єднує цифрові екосистеми для створення безперебійної роботи з декількома пристроями. Smart Connect розблоковує синергію між пристроями, щоб максимізувати продуктивність, об'єднуючи можливості девайсів та управління даними. Завдяки Smart Connect користувачі можуть перемикати завдання між ПК, телефоном і планшетом, насолоджуватися безпроблемним і безпечним обміном файлами, отримувати доступ до мобільних застосунків на ПК і легко керувати телефонними сповіщеннями.

Незалежно від того, чи користувач працює, творить, грає на ПК, спілкується та споживає контент на смартфоні або бере з собою в дорогу планшет, перемикання з пристрою на пристрій та обмін контентом між екосистемами тепер можливий лише одним дотиком до екрана. Завдяки Smart Connect користувачі можуть дивитися фільм на планшеті, а потім перенести його на ПК, щоб продовжити перегляд, слухати подкаст на смартфоні, а вдома дослухати на ноутбуці, працювати над документом на лептопі та редагувати його на смартфоні, і навіть запустити презентацію на настільному ПК і зробити її більш портативною, перенісши на планшет. Користувачі також можуть легко виводити все, що відображається на телефонах на великий екран, наприклад, легко переносити ігри, фільми, шоу та додатки з телефону на телевізор, щоб мати більше місця для роботи та розваг.



Компанія Lenovo оголосила про випуск нового покоління інтегрованих рішень Edge AI Solutions for Telco, які допомагають підприємствам використовувати величезні масиви даних для створення нових додатків штучного інтелекту, скорочуючи при цьому споживання енергії. Ці інновації є частиною великого портфеля гібридних рішень Lenovo для ШІ, призначених для спрощення шляху до інтелектуальної трансформації в усіх галузях, і приваблюють нових клієнтів до співпраці з лідерами галузі, як-от Telefonica, які розкривають можливості ШІ в будь-якому місці, де створюються дані, доставляючи їх підприємствам у режимі реального часу.

Оскільки телекомунікаційна галузь продовжує стрімко розвиватися, щоб забезпечити розгортання 5G і майбутнє на основі штучного інтелекту, інновації в ІТ-мережах, хмарній інфраструктурі та периферійних обчисленнях мають вирішальне значення для зв'язку сучасної цифрової економіки. Граничні обчислення дозволяють компаніям аналізувати дані в режимі реального часу, що дає змогу швидше отримувати корисну інформацію для більш ефективних операцій та послуг.

Для підтримки величезного обсягу обчислень, що переміщуються на периферію, на виставці MWC в Барселоні представлена потужна лінійка нових інтегрованих рішень Lenovo для телекомунікаційного сектору з використанням технологій штучного інтелекту, розроблених екосистемою партнерів Lenovo.



Lenovo випускає нові рішення, які допоможуть клієнтам продовжити життєвий цикл своїх пристроїв за допомогою більш екологічних та економічно ефективних ІТ-варіантів. Завдяки програмі Lenovo Certified Refurbished організації можуть розгортати відновлені ПК, які задовольняють їхні різні обчислювальні потреби, зберігаючи при цьому менший вуглецевий слід ІТ-технологій. Тільки Lenovo та акредитовані партнери пропонують сертифікацію Lenovo, гарантуючи найкращу в галузі якість пристроїв, на які може покластися бізнес.

Відновлення, повторне використання та переробка є ключовими поняттями циркулярної економіки — системи використання ресурсів і споживання, яка допомагає зменшити кількість відходів. Lenovo прагне впроваджувати циркулярні практики на кожному етапі життєвого циклу ІТ, і як провідний світовий виробник ПК має унікальну кваліфікацію, щоб допомогти клієнтам досягти цілей сталого розвитку та впевнено користуватися перевагами циркулярності. Завдяки спільноті Lenovo 360 Circle партнери по каналах збуту також беруть участь у спільних заходах, спрямованих на досягнення результатів циркулярного розвитку для клієнтів і побудову більш сталого майбутнього. Завдяки Lenovo TruScale клієнти можуть розгортати послуги на основі передплати, використовуючи лише те, що їм потрібно, та зменшуючи кількість відходів. Дізнатись більше про рішення Lenovo для сталого розвитку.

Lenovo також розширює співпрацю з iFixit, надаючи ІТ-менеджерам можливість швидко виправляти та ремонтувати пристрої, продовжуючи термін служби обладнання. Ноутбуки ThinkPad T14 Gen 5 і T16 Gen 3, завдяки інсайтам команди iFixit Solutions, були спроєктовані більш зручними для ремонту. Вдалось тільки розширити перелік замінних деталей CRU, включаючи батарею з бездротовим роз'ємом і повністю роз'ємну конструкцію DIMM, замінити SSD і WWAN, але і додати візуальні індикатори для полегшення ремонту. За підтримки команди iFixit Lenovo створила нові посібники з ремонту, що включають відеоінструкції для всіх деталей CRU, а також спрощують замовлення цих деталей. Це подовжує життєвий цикл продукту, зменшує кількість електронних відходів та пропонує економічні переваги для бізнесу та приватних осіб. В результаті цих удосконалень ThinkPad T14 Gen 5 і T16 Gen 3 отримали попередній рейтинг ремонтопридатності iFixit 9,3 бала з 10.

Для отримання додаткової інформації відвідайте домашню сторінку Lenovo на MWC 2024 або зверніться до анонсів нижче:

● Передові ноутбуки ThinkPad і ThinkBook від Lenovo прокладають шлях до інновацій у сфері ШІ на MWC.

● Lenovo прискорює трансформацію телекомунікаційних компаній за допомогою інновацій наступного покоління в галузі штучного інтелекту на MWC '24.

● Lenovo та Motorola представляють Smart Connect, технологію для безперебійної роботи з декількома пристроями.



