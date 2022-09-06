Lenovo презентувала ThinkPad X1 Fold нового покоління

6 сентября 2022, 13:15

Компанія Lenovo оголосила про випуск нового покоління ThinkPad X1 Fold, який переосмислює категорію портативних ПК, створену Lenovo у 2020 році.

Новий ThinkPad X1 Fold розроблений для того, щоб забезпечити максимальну продуктивність ПК з більшою робочою площею екрана, зберігаючи при цьому ультрапортативність, якою характеризувався революційний пристрій першого покоління. Будучи одним з найлегших й універсальних 16-дюймових ноутбуків у світі, нове покоління є потужним і портативним пристроєм з ще більш витонченим і тонким дизайном, який можна комфортно використовувати як основний ПК. Удосконалити пристрій, який є лідером у своїй категорії, нелегко, але Lenovo зробила саме це. Завдяки аналізу відгуків клієнтів та думок користувачів, новий дизайн отримав на 22% більший 16-дюймовий складний OLED-дисплей, на 25% тонший корпус та рамки по всьому периметру, а також алюмінієву раму та задню частину, виготовлену зі 100% переробленої тканини.

Поєднання цих рішень створюють преміальний та модернізований зовнішній вигляд пристрою, що дає користувачеві незабутні враження від використання. Велика перевага при створенні пристроїв нового покоління в тому, що вони базуються на аналізі багаторічного досвіду клієнтів та численних відгуках користувачів. Цей аналіз допоміг Lenovo визначити чотири основні області, в яких досвід користувача має бути бездоганним: продуктивність, клавіатура, дисплей та дизайн.Завдяки Intel vPro, дизайну Intel Evo з процесорами Intel Core i7 12-го покоління та графікою Intel Iris Xe — ThinkPad X1 Fold нового покоління забезпечує чудову продуктивність у форматі пристрою з екраном, що згинається. Завдяки SSD-накопичувачу місткістю до 1 ТБ1 та вбудованої пам'яті об'ємом до 32 ГБ — операційна система Windows 11 Home або Pro працюватиме чудово незалежно від вибраного режиму використання.

Позитивний та звичний досвід набору тексту на пристрої, який використовується як основний ПК, дуже важливий. ThinkPad X1 Fold нового покоління пропонує додаткову повнорозмірну клавіатуру ThinkPad з підсвічуванням, TrackPoint та великим тактильним тачпадом, який може кріпитися або від'єднуватися від ПК залежно від режиму роботи. Клавіатура може кріпитися магнітами до нижньої половини екрана в режимі роботи класичного ноутбука, забезпечуючи повноцінну роботу з 12-дюймовим ноутбуком.

Додаткова площа дисплея підвищує продуктивність, а гібридний стиль роботи ще більше наголошує на потребі збільшення екранного простору. Новий ThinkPad X1 Fold відрізняється великим екранним простором, а дисплей адаптується до того, як користувачі хочуть використовувати його. Завдяки ультраяскравій складаній OLED-панелі з діагоналлю 16,3 дюйма та співвідношенням сторін 4:3 пристрій займає мінімум місця, маючи компактний корпус та універсальні можливості орієнтації: у книжковому, альбомному, і звичайно складеному форматі.

Також пристрій можна використовувати з додатковим пером та магнітним кріпленням, що підтримує стандарт Wacom. Вражає те, що новий ThinkPad X1 Fold може відтворювати програми, фільми та спортивні передачі з яскравістю до 600 ніт HDR та Dolby Vision®.Зовнішній вигляд й функціональність пристроїв стають все більш важливими, оскільки користувачі шукають дизайн, який виражає їхню індивідуальність і створює сильніший емоційний зв'язок з технологіями, які стали основою повсякденного життя.Для інженерів стало викликом створення складного міцного ПК з вужчими рамками, великим дисплеєм і меншою товщиною. Новий ThinkPad X1 Fold має вузькі рамки, не більше 10 мм, та товщину всього 8,6 мм у розгорнутому вигляді, а у складеному — всього 17,4 мм. Як і всі ноутбуки ThinkPad, ThinkPad X1 Fold пройшов через суворі методи тестування Lenovo на додаток до військових стандартів MIL-STD-810H2 для забезпечення максимальної міцності та надійності. Обкладинка зі 100% переробленої тканини також пройшла безліч випробувань на міцність та надійність.Компанія Lenovo продовжує впроваджувати інновації щодо збільшення кількості режимів використання. У цьому напрямку технологія складаних ПК виходить на перше місце. ThinkPad X1 Fold нового покоління дійсно визначає майбутнє, оскільки має 16-дюймовий дисплей, займаючи при цьому вдвічі меншу площу, ніж альтернативні портативні ПК. Пристрій зручно складається до розмірів ноутбука з діагоналлю менш як 13 дюймів для легкого та компактного транспортування та розміщення. Така інноваційна конструкція забезпечує виняткову універсальність для того, щоб трансформуватися відповідно до потреб користувачів, забезпечуючи яскравий досвід. Продуктивність, спільна робота, перегляд контенту, читання, лист, редагування і так далі — все це робити легко і просто в будь-якому режимі, який для себе вибере користувач.