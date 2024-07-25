Нове покоління ThinkPad X1 Carbon та Think Book 13x в Україні

25 июля 2024, 14:45

В Україні стартували продажі бізнес-ноутбуків Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 та Lenovo ThinkBook 13x Gen 4.

Нове покоління Lenovo ThinkPad X1 Carbon отримало більш енергоефективні процесори Intel Core Ultra з удосконаленнями на основі ШІ, потужнішу графіку та пам’ять типу LPDDR5x-6400. При цьому новий ThinkPad став ще компактнішим, ніж попереднє 11 покоління, а вага пристрою тепер складає усього від 1,09 кг.

ThinkPad X1 Carbon Gen 12 — на базі процесорів Intel Core Ultra, що робить його ідеальним компаньйоном для творчості та надійним помічником у виконанні робочих задач.

Процесори Intel Core Ultra підтримують швидші типи пам’яті, як LPDDR5, та мають оперативну пам'ять місткістю до 64 ГБ типу LPDDR5x-6400. Такий тип пам’яті характеризується високою швидкістю передачі даних до 6400 МТ/с (мільйонів передач за секунду), яка суттєво підвищує продуктивність системи й швидкість відгуку, та значно нижчим енергоспоживанням порівняно зі своїми попередниками. Також ноутбук оснащений SSD-накопичувачем об'ємом до 2 ТБ.



Оновлене покоління X1 Carbon у максимальній конфігурації отримало дисплей з діагоналлю 14 дюймів, OLED матрицею, роздільною здатністю 2,8K (2880x1800 пікселів) та яскравістю 400 ніт. Пристрій охоплює 100% колірного простору DCI-P3, має частоту оновлення екрана 120 Гц та покриття для антивідблиску. Для з’єднання з телевізором або проєктором передбачені розніми Thunderbolt 4/USB4 (з підтримкою DisplayPort) або HDMI.

Лінійка ThinkPad завжди вирізнялась компактністю, аби забезпечити користувачеві максимальну мобільність, і X1 Carbon 12 покоління не став виключенням. Завдяки компактній діагоналі та відповідному “залізу” вага пристрою стартує усього від 1,09 кг, а товщина становить 14,9 мм. Своєю назвою модель завдячує матеріалам корпуса: верхня кришка виготовлена з карбонового волокна, нижня — з алюмінію.



Як і раніше, Lenovo ThinkPad X1 Carbon містить сканер відбитка пальця, інфрачервону камеру з автоматичним затвором ThinkShutter, функціями розпізнавання обличчя власника та ультразвукового виявлення присутності людини. Пристрій оснащено криптографічним дискретним модулем TPM 2.0, який шифрує та захищає інформацію від несанкціонованого використання, та слотом для замка Kensington, призначеним для фізичного захисту ноутбука.



Корпус ноутбука Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 (14″ Intel) виготовлений із вуглецевого волокна, частину якого отримують шляхом переробки промислових відходів. 90% магнію, що використовується в корпусі, також є продуктом переробки. Крім того, перероблені утилізовані матеріали застосовуються для виробництва корпусу, акумулятора, корпусу динаміка та адаптера живлення. Але це ще не все. Упаковка пристрою не містить пластику і частково складається з швидко поновлюваних матеріалів на основі волокон бамбука та цукрової тростини.

ThinkBook 13x Gen 4 оснащений процесором до Intel Core Ultra 9 185H та ШІ-чипом LA3, який забезпечує адаптивну продуктивність, щоб заощаджувати енергію для правильного розподілення навантаження на механізми.

За відтворення графіки відповідає інтегрована відеокарта Intel Arc Graphics з драйвером штучного інтелекту Intel® AI Boost, який забезпечує додаткову обчислювальну потужність. Підвищує продуктивність системи оперативна пам’ять типу LPDDR5x-8400 до 32 ГБ, яка характеризується енергоефективністю та високою швидкістю передачі даних. Ноутбук має SSD накопичувач з інтерфейсом М.2 місткістю до 1 ТБ, щоб зберігати усі необхідні застосунки та великі обсяги даних.



Ноутбук оснащений 13,5-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2,8K (2880×1920 пікселів), частотою оновлення 120 Гц, максимальною яскравістю 500 ніт, колірним охопленням 100% sRGB та покриттям проти відблиску. Співвідношення екрана до корпусу складає 97% — вперше в галузі на 13-дюймовому пристрої. Завдяки співвідношенню сторін 3:2, цей 13,5-дюймовий дисплей фактично більший, ніж 14-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 16:9. Пристрій також має сертифікат Eyesafe про низький рівень випромінювання синього світла, що допомагає захистити зір.

Безпеку та приватність забезпечує дискретний модуль TPM 2.0, який шифрує та захищає інформацію від несанкціонованого використання завдяки сенсорному зчитувачу відбитків пальців на бічній кнопці живлення. Вебкамера оснащена інфрачервоним модулем для розпізнавання обличчя — для безпекового застосунку Windows Hello, який працює на Windows 11.

Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 має ємність акумулятора 74 Вт-год та підтримує функцію швидкої зарядки Rapid Charge: від 0 до 80% можна підзарядитись усього за 60 хвилин.

Корпус ноутбука виконано з алюмінію в кольорі Luna Grey, а вага ThinkBook 13x Gen 4 становить від 1,16 кг, тож пристрій дуже зручно брати з собою, особливо коли робота потребує мобільності. Для кращого досвіду модель оснащена технологією Intel Unison 2.0 дозволяє синхронізувати ноутбук із будь-яким смартфоном iOS або Android, щоб здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення, не використовуючи телефон, легко передати файли, фотографії та відео.

Для якісного робочого зв’язку пристрій оснащено модулем Wi-Fi ax та рознімом Thunderbolt 4, що підтримує швидкість передачі даних до 40 Гбіт/с. Вебкамера має фіксований фокус на обличчі, роздільну здатність Full HD (1080 пікселів), шторку приватності ThinkShutter та мікрофон з інтелектуальним шумопоглинанням. Також ноутбук оснащено чотирма динаміками Harman Kardon із підтримкою Dolby Atmos.

Ціни та доступність

• ThinkPad X1 Carbon Gen 12 доступний в Україні за ціною від 97 099 грн.



• ThinkBook 13x Gen 4 доступний в Україні за ціною від 86 199 грн.

