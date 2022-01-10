Новые ноутбуки премиум-класса ThinkPad X1

10 января 2022, 10:15

В рамках выставки CES компания Lenovo представила ноутбуки Lenovo ThinkPad X1, новые мониторы ThinkVision и настольные ПК ThinkCentre, которые переосмысливают представления о совместной работе.

Lenovo и серия ноутбуков премиум-класса ThinkPad X1 продолжают улучшать пользовательский опыт своих клиентов благодаря постоянному вниманию к их потребностям.

Новейшие модели X1 Carbon 10-го поколения, X1 YOGA 7-го поколения и X1 Nano 2-го поколения – вершина портфолио серии ThinkPad – еще больше расширяют границы вневременного дизайна и продуманных инженерных решений ThinkPad. Они созданы для сотрудников, работающих удаленно и в офисе, а также профессионалов, которые нуждаются в более высоком уровне производительности устройств, улучшенных возможностях камеры и звука для полного погружения в совместную работу. Надежный ноутбук необходим, чтобы противостоять ежедневным вызовам работы в офисе и дома.

Новая коммуникационная панель с улучшенной камерой и четырьмя микрофонами с диапазоном охвата в 360 градусов дополнена OLED-дисплеями. Также панель имеет решения с поддержкой Dolby, включая Dolby Voice с новейшей технологией шумоподавления, для образцового аудиовизуального сопровождения и совместной работы. ThinkPad X1 оснащены новейшими процессорами Intel Core 12-го поколения с технологией vPro и надежно защищены решением ThinkShield, дополненным новой технологией компьютерного зрения (Computer Vision, CV). Технология CV улучшает возможности распознавания присутствия пользователя, предлагая более высокую степень конфиденциальности, простой вход в систему и лучшее управление энергопотреблением.

Инновационные решения в новом универсальном моноблоке ThinkCentre M90a Pro Gen 3 расширяют возможности индивидуальной и групповой работы. Также инженеры Lenovo усовершенствовали устройство Tiny-in-One (TIO) под названием TIO Flex, которое представляет новое видение устройств все-в-одном (All-in-One) для бизнеса, представленных в 2014 году.1 Компания Lenovo презентовала новые 27-дюймовые мониторы ThinkVision серии P, которые расширяют рабочее пространство пользователя и предоставляют дополнительные возможности для повышения эффективности и производительности в домашних или офисных условиях. Они могут быть оснащены дополнительным модульным стеком ThinkVision Voice-over-IP (VOIP) Modular Stack с веб-камерой и динамиком для “умных” видеоконференций.

Мы очень рады представить наши новейшие ноутбуки, когда стартует 30-й год2 неустанного стремления к совершенству. Мы очень горды, что ThinkPad стал иконой индустрии. Мы предвкушаем возможности, которые технологии принесут в течение следующих 30 лет, стремимся радовать нынешних поклонников и надеемся обрести новых. 10-е поколение стало знаковым для ThinkPad X1 Carbon и предлагает все, что нужно современному профессионалу. ThinkPad X1 YOGA 7-го поколения с корпусом из механически обработанного алюминиевого сплава премиум-класса – стильный и производительный. Все модели теперь поддерживают процессоры Intel® Core™ P-серии 12-го поколения, которые показывают значительный скачок в продуктивности, включая флагманский и по-прежнему самый легкий ноутбук линейки ThinkPad – ThinkPad X1 Nano 2-го поколения весом менее 1 кг.

Ключевой особенностью дизайна является новая коммуникационная панель, в которую интегрированы улучшенная веб-камера Full HD, шторка конфиденциальности Privacy Shutter и четыре микрофона с диапазоном охвата в 360 градусов. Конструкция панели позволила разместить камеру с более мощным сенсором, чем тот, который зачастую используется в ноутбуках. Увеличенный размер пикселя 1,4 мкм обеспечивает высокое качество изображения, особенно в условиях низкой освещенности.

Новая технология компьютерного зрения, доступная на некоторых моделях последних ThinkPad X1, работает на базе ИИ-ускорителя NPU (Neural Processing Unit), который генерирует метаданные со встроенной камеры и работает на основе методов распознавания и алгоритмов искусственного интеллекта.3 Технология предлагает более интеллектуальную систему распознавания присутствия человека, которая позволяет идентифицировать владельца и его намерение использовать ПК. В зависимости от того, кто проходит мимо, коллега в офисе или кошка дома, ПК будет включаться и открывать доступ только для своего пользователя, что более комфортно. Эта технология работает даже тогда, когда на лице пользователя есть защитная маска.4 Для экономии заряда батареи система Computer Vision также может выключать или затемнять дисплей, когда владелец компьютера смотрит в сторону. Такая опция повышает энергоэффективность и уровень конфиденциальности при работе в общественных местах.

Новинки созданы для удовлетворения критически важных потребностей сотрудников, периодически работающих из дома и офиса, в вопросах производительности, комфортного использования, связи и безопасности. Ключевые моменты:

На первый взгляд, новый ThinkCentre M90a Pro Gen 3 – это очередное обновление All-in-One (AIO) устройства для бизнеса премиум-класса. Однако в новом ThinkCentre Pro появились новые возможности, которые позволяют преобразовать устройство в “умный” ПК для продуктивной и совместной работы. Он оснащен процессорами Intel® Core™ 12-го поколения вплоть до i9 на платформе Intel Q670 с технологией vPro. Кроме того, устройство получило 23,8-дюймовый QHD-дисплей, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, множество вариантов встроенной памяти и портов ввода-вывода. Необычно для AIO, но новый моноблок также оснащен входами HMDI 2.0 и DisplayPort, которые позволяют подключить второй дисплей, а также многофункциональной подставкой с возможностью поворота на 90 градусов.

Во многом Lenovo вдохнула новую жизнь в индустрию настольных компьютеров в 2014 году, представив первое поколение модульных ПК Tiny-in-One2. С выпуском нового TIO Flex компания сосредоточилась на комплексном ценностном предложении для клиентов, которое устраняет трудности для офисных и удаленных работников. Обеспечивая высокую гибкость, благодаря поддержке последних четырех поколений настольных компьютеров Tiny и новых моделей мониторов с диагональю до 27 дюймов, Flex предлагает простые возможности модернизации с функцией раздельного обновления как настольных компьютеров, так и мониторов. Решение состоит из трех модулей: