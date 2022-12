Компанія Lenovo представила оновлену лінійку ThinkPad X1

22 декабря 2022, 16:15

Lenovo напередодні виставки CES 2023 представила свої оновлені ноутбуки ThinkPad X1, виготовлені з перероблених матеріалів.

Також оновлене програмне забезпечення Lenovo Commercial Vantage, призначене для виділення налаштувань параметрів, які допоможуть підвищити енергоефективність, і новий додаток Lenovo View, що пропонує передові технології комп’ютерного бачення для поліпшення якості відеозображення та інструменти для співпраці, безпеки та цифрового здоров’я. Останню лінійку моніторів ThinkVision представляють моделі ThinkVision P27pz-30 і P32pz-30 з яскравими міні-LED-дисплеями, а також нові VOIP-монітори ThinkVision серії T, призначені для гібридної роботи, з інтегрованою функцією Microsoft Teams, 5-мегапіксельними камерами, подвійними мікрофонами та динаміками. Lenovo також представила нові професійні 4K-монітори ThinkVision серії P, а для домашнього використання — нові економічні монітори Lenovo серії L. Ефективну гібридну екосистему доповнюють нові аксесуари Lenovo, включаючи унікальну настільну станцію Lenovo Go Desk Station, вебкамеру Lenovo Go 4K Pro Webcam, комплект Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo Keyboard and Mouse.

Відповідно до свого бачення досягнення нульового рівня викидів до 2050 року в рамках ініціативи "Науково обґрунтовані цілі", Lenovo продовжує зосереджуватися на розвитку циркулярної економіки, збільшуючи використання перероблених матеріалів у своїх продуктах та пакуванні, а також співпрацюючи з галузевими партнерами, щоб допомогти підвищити енергоефективність своїх пристроїв. Це включає роботу з постачальниками та глобальними логістичними провайдерами для зменшення викидів у ланцюгах постачання та використання всіх можливостей для підвищення енергоефективності на заводах та робочих місцях Lenovo.



ThinkPad X1 Carbon Gen 11, ThinkPad X1 YOGA Gen 8 і ThinkPad X1 Nano Gen 3 виготовлені з використанням перероблених матеріалів у деяких компонентах:

● У ThinkPad X1 Carbon Gen 11 поверхня під долоні на 90% складається з переробленого магнію, а нижня кришка — на 55% з переробленого алюмінію.

● ThinkPad X1 Nano Gen 3 має гібридну поверхню під долоні і нижню кришку, що на 90% складається з переробленого магнію.

● Крім того, роздрібне пакування виготовлене зі 100% бамбукової та цукрової тростини, коричнева коробка — без пластику, яка на 90% складається з перероблених матеріалів та/або сертифікована FSC, а в деяких компонентах нових ThinkPad X1 використовується пластик вторинного споживання (PCC)2.

● Усі ноутбуки ThinkPad також відповідають вимогам програми компенсації викидів CO2 від Lenovo.

На додаток до збільшення використання перероблених матеріалів, компанія Lenovo також докладає зусиль для підвищення енергоефективності своєї продукції. Новий додаток Lenovo Commercial Vantage ще раз демонструє інвестиції компанії в допомогу бізнесу в скороченні викидів вуглецю. Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення має на меті допомогти користувачам увімкнути налаштування, які допоможуть зменшити енергоспоживання або продовжити термін служби компонентів. Відповідні функції охоплюють чітко ідентифіковані позначення та інформацію, які допомагають користувачам вибрати бажану конфігурацію. Позначки ефективності можуть поширюватися на:

● Комп'ютерне бачення. Виявлення присутності людини може зменшити споживання енергії завдяки функції блокування при нульовому дотику.

● Налаштування OLED на моделях, оснащених OLED, також можуть зменшити споживання енергії та продовжити тривалість життя дисплея.

● “Розумна” зарядка може допомогти продовжити термін служби акумулятора завдяки встановленню порогових значень заряду

● Вимкнення підсвічування клавіатури може зменшити енергоспоживання

Додаток Lenovo View надає широкий асортимент інтелектуальних функцій на основі технології камери, які дозволяють користувачам розкрити потенціал її можливостей, щоб покращити якість відеодзвінків, підвищити безпеку та здоров'я користувачів. Нова версія розширює набір функцій і вносить суттєві покращення в наявні IQ-функції:

● Робота з конфіденційною інформацією в громадських місцях може бути небезпечною. Функції Privacy Guard4 та Privacy Alert, інтегровані в Lenovo View, забезпечують додаткову безпеку, активуючи розмиття екрана або показуючи значок конфіденційності, коли на екрані ноутбука виявлено обличчя стороннього користувача.

● Перехід до гібридного формату роботи виявив проблему цифрового комфорту, оскільки користувачі, як правило, проводять більше кількох годин на день перед екранами. Попередження про порушення постави й здоров'я очей слугують м'якими нагадуваннями та можуть бути корисним інструментом, які допомагають підтримувати або покращувати цифрове здоров'я.

● Гібридна робота також спонукає до стрімкого зростання кількості відеоконференцій, що часто підкреслює проблеми, з якими стикаються розосереджені працівники під час віддаленої взаємодії. Функції співпраці, такі як автоматичне кадрування, приховування фону і віртуальний спікер, покращують якість відеодзвінків, роблячи спікера в фокусі уваги, і допомагають всім учасникам брати участь в розмові, навіть у віртуальному або гібридному середовищі.

● Покращення алгоритму відеопідсилювача за допомогою технологій штучного інтелекту також може підвищити якість зображення з вбудованої вебкамери при будь-якому освітленні — навіть в темних приміщеннях.

Ці налаштування спільної роботи й поліпшення відео можуть бути безпосередньо застосовані до основних додатків Unified Communications, так що користувачі можуть все налаштувати та безперебійно працювати між програмами для відеоконференцій з потрібними їм налаштуваннями.

Нові флагманські ноутбуки ThinkPad X1 Carbon Gen 11, ThinkPad X1 YOGA Gen 8 і ThinkPad X1 Nano Gen 3 зберігають традиції високої продуктивності та надійності завдяки оригінальному дизайну, що поєднує форму та функціональність з дивовижними інженерними ноу-хау. Бізнес-користувачам потрібні ноутбуки, які дозволяють оперативно обробляти електронні листи, презентації та робочі таблиці, брати активну участь у відеоконференціях і бути впевненими в тому, що їхні особисті дані та конфіденційність максимально надійно захищені.

Останні ThinkPad X1 допоможуть створити продуктивне та ефективне робоче середовище без зайвого стресу, а також сприятимуть більш цілеспрямованому мисленню. На додаток до цифрових функцій велнесу, вбудованих в Lenovo View, дисплеї з низьким рівнем випромінювання синього світла, з підтримкою Dolby Vision і OLED-дисплеями, можуть допомогти зменшити напругу і втому очей, що підтверджено сертифікатом TÜV Rheinland. Покращені можливості відео завдяки технологіям штучного інтелекту та “розумні” функції для проведення відеоконференцій підсилюються набором Dolby — аудіо Dolby Atmos та Dolby Voice з функцією шумопоглнання з ШІ, що забезпечує захоплююче звучання. ThinkPad X1 оснащений надійним комплексом безпеки ThinkShield, який доповнюється додатково технологією комп'ютерного бачення Computer Vision (CV)2, розробленою для кращого виявлення присутності користувача, пропонуючи більш “розумну” конфіденційність, простіший вхід в систему та краще управління енергоспоживанням. Крім того, всі ноутбуки ThinkPad X1 оснащені механічним затвором камери для покращення конфіденційності.

Ноутбуки ThinkPad X1 завжди відрізнялися високою продуктивністю, і нові покоління не стали винятком. Створені на платформі Intel® Evo™, ці моделі з широкими можливостями конфігурацій оснащені процесорами Intel Core i7 останнього покоління з технологією vPro® і працюють на базі операційної системи Windows 11. ThinkPad X1 Carbon Gen 11 та ThinkPad X1 YOGA Gen 8 також можуть бути оснащені оперативною пам'яттю LPDDR5 об'ємом до 64 ГБ для користувачів, які часто виконують ресурсомісткі завдання.

Створення виняткового досвіду користувача у роботі з більш екологічними матеріалами1 потребує постійної уваги до дизайну, апаратного та програмного забезпечення. Нове покоління ThinkPad X1 безсумнівно має інноваційні та інтелектуальні програмні функції, апаратне забезпечення, орієнтоване на продуктивність, та дизайн, розроблений з урахуванням потреб користувачів.



Уніфіковані відеокомунікації стали фактичною нормою в повсякденній роботі, будь то в офісі, вдома чи будь-де між ними. Однак проблемні моменти не змінюються — погана якість відео та погане освітлення часто є першопричиною розчарування користувачів. Розв'язати цю проблему допоможе настільна станція Lenovo Go Desk Station з вебкамерою. Гібридне робоче рішення поєднує в собі сертифіковану 4K-камеру6, регульовану настільну лампу, поворотний кронштейн, концентратор розширення та бездротовий зарядний пристрій Qi в одному інноваційному пристрої, створеному для задоволення цих потреб користувачів.

Камера, яка також доступна у вигляді окремої вебкамери Lenovo Go 4K Pro, призначена для проведення відеоконференцій і потокової передачі даних у високій роздільній здатності. Вона оснащена автофокусом і автоматичним кадруванням з можливістю вибору поля зору, автоматичне регулювання навколишнього освітлення і максимальну роздільну здатність до 4K при 30 кадрах в секунду. Для додаткової безпеки камера оснащена фізичною шторкою для забезпечення конфіденційності.

Настільна станція Lenovo Go Desk Station, на додаток до вищезгаданої камери, має універсальний регульований по висоті кронштейн і обертовий кронштейн з вбудованим підсвічуванням, який можна змінювати в залежності від потреб навколишнього освітлення. Цей універсальний маніпулятор з підсвічуванням і камерою можна регулювати практично в будь-якому напрямку для створення ідеальної сцени, навіть направляти вниз для демонстрації або створення ескізів в реальному часі. Крім того, сенсорний регулятор яскравості пропонує три налаштування на вибір: 3000K, 4500K або 6500K, що забезпечує яскравість до 1600 lux на відстані 0,5 м. Основа настільної станції має вхід живлення USB Type-C потужністю 135 Вт і повнофункціональний порт USB Type-C потужністю 65 Вт, що дозволяє подавати живлення на ноутбук, наприклад, для елегантного однокабельного рішення. База також включає два порти USB Type-A 3.1 і вихідний порт HDMI 2.0 для підключення зовнішнього дисплея з роздільною здатністю до 4K при 60 кадрах в секунду. Висувна 15-ватна зарядна панель, сумісна з Qi, може заряджати підтримувані мобільні пристрої, або 20-ватний порт USB Type-C доступний на передній панелі. Це унікальне рішення може забезпечити виняткові можливості для проведення відеоконференцій, а також підвищити екологічність і простоту робочого простору.

Для завершення налаштування гібридного робочого столу користувачі, які віддають перевагу повнорозмірній клавіатурі та зручній взаємодії з мишкою, можуть вибрати комплект Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo Keyboard and Mouse. Стильне комбо для професіоналів з вбудованими акумуляторами має витончений і сучасний дизайн, а також безшовний перемикач для підключення до трьох пристроїв з підтримкою 2.4G за допомогою уніфікованого ключа або подвійного Bluetooth. Клавіатура має зручні чутливі клавіші та майже безшумний процес набору тексту, а миша — вісім кнопок, п'ять з яких можна запрограмувати за допомогою програмного забезпечення, та регульовану роздільну здатність DPI (точок на дюйм) до 4000. Комбінований пристрій виготовлено з використанням мінімум 65% пластику PCC (post-consumer recycled content).



Розширюючи свій портфель міні-LED-моніторів, Lenovo представила нові моделі ThinkVision P27pz-30 та P32pz-30. Підсвічені тисячами мініатюрних світлодіодів, ці монітори мають 1152 зони регулювання яскравості, що мінімізує ефект розмитого ореолу, який може з'являтися навколо об'єктів на екрані. Крім того дозволяє отримати більш насичений колірний контраст з глибоким чорним кольором і яскраво освітленими ділянками.



Монітори ThinkVision Mini LED з діагоналлю 27 і 32 дюйми підтримують формати HDR10 і HLG та сертифіковані за стандартом DisplayHDR1000, що дозволяє досягти пікової яскравості 1200 ніт. Обидва монітори, створені для творчих людей, підтримують двоколірні стандарти — DCI-P3 та Adobe RGB7 — для роботи з графікою та відео, а також мають вбудовану технологію без мерехтіння, яка допомагає зменшити втомлюваність очей. Вони також оснащені програмним забезпеченням ThinkColour від Lenovo, яке дозволяє легко конфігурувати кольори та керувати налаштуваннями дисплея за допомогою простого інтерфейсу "наведи та клацни". Інтуїтивно зрозумілі LED-монітори ThinkVision Mini також оснащені енергоощадними датчиками виявлення людини та освітленості, які автоматично затемнюють екран, коли користувач відходить, і можуть регулювати яскравість екрана відповідно до кількості виявленого навколишнього освітлення.

Завдяки зручному док-станку USB4, міні-світлодіодні монітори ThinkVision Mini підтримують діагностику операційної системи й можуть підключатися до USB-C або Thunderbolt-сумісних ноутбуків, мобільних телефонів і планшетів, забезпечуючи передачу даних і відео зі швидкістю до 40 Гбіт/с по одному кабелю USB4, а також можуть підтримувати до двох UHD-моніторів, з'єднаних в послідовний ланцюжок. Ці монітори, здатні забезпечувати до 15 Вт потужності для смартфонів і 140 Вт для інших пристроїв, тепер можуть заряджати більш потужні ноутбуки. Завдяки широкому набору портів, що включає три порти Type-C, чотири Type-A, два порти HDMI 2.1, а також порти Ethernet і DP, монітори ThinkVision Mini LED надають користувачам можливість підключення до різних пристроїв і швидкість передачі даних, необхідну для більш продуктивної та ефективної роботи. Монітори ThinkVision Mini LED виготовлені з екологічно чистих матеріалів, включаючи 90% алюмінію PCC в підставці, 95% ABS в задній кришці та 85% ABS в рамці та підставці, що є вторинною сировиною. Це також перші монітори Lenovo, коробка та пакети яких виготовлені з матеріалів на основі волокон8 і які відповідають вимогам програми компенсації викидів CO2 від Lenovo.



Розроблене для сучасних працівників, останнє покоління моніторів ThinkVision VoIP від Lenovo отримало інтегровані, вдосконалені функції, які покращують і спрощують досвід проведення віртуальних зустрічей. Завдяки оновленій камері високої чіткості з роздільною здатністю 5 Мп9 з інфрачервоним (ІЧ) датчиком, а також окремим RGB-об'єктивом і затвором для забезпечення конфіденційності, вбудованим подвійним мікрофоном з функцією шумопоглинання і двом вбудованим динамікам потужністю 5 Вт9, користувачі отримають чіткіше зображення під час відеодзвінків. Новинкою цього покоління є спеціальна кнопка Microsoft Teams9, яка миттєво запускає застосунок для відеодзвінків. Тепер користувачі можуть швидко перейти до наступного виклику, не шукаючи його на робочому столі, і навіть керувати гучністю та вимкненням звуку простим натисканням кнопок, розташованих на передній панелі монітора, які легко знайти. Для більш ефективного початку робочого дня представників розумової праці можна скористатися автоматичним входом в систему за допомогою Windows Hello, який є надійним та безпечним.

Інші смартфункції, якими можна легко керувати за допомогою налаштувань, включають “розумний” світлофор, який стає червоним, коли користувач розмовляє телефоном, як нагадування про "сидяче" положення, яке попереджає, коли користувач проводить занадто багато часу перед екраном, і попередження про відстань, яке інформує користувачів, коли вони сидять занадто близько до монітора. Ці VoIP-монітори ThinkVision наступного покоління також оснащені датчиками виявлення людини й освітленості9 для автоматичного регулювання екрана і сертифіковані за стандартом Eyesafe® 2.0 з технологією природного низького рівня синього світла. З цими цифровими функціями в поєднанні з гачком9 на бічній стороні монітора для навушників і прорізом в основі, куди можна підперти смартфон, користувачі матимуть всі інструменти, необхідні для продуктивної роботи на відстані витягнутої руки.

Всі ці розширені функції, унікальні для нового покоління, можна знайти у 27-дюймовому моніторі QHD ThinkVision T27hv-30, а також в трохи меншому 23,8-дюймовому моніторі FHD ThinkVision T24mv-30, обидва з яких мають порт USB-C в якості стандарту висхідного потоку. Для аналогічного інтегрованого VoIP-досвіду, який не настільки багатофункціональний, користувачі можуть вибрати монітор ThinkVision T24v-30 з 23,8-дюймовим FHD IPS-дисплеєм і портом USB-B стандарту upstream.



Завершуючи поповнення свого портфоліо ThinkVision, Lenovo також представила новітні дисплеї преміумкласу професійного рівня — монітори ThinkVision P32p-30 і P49w-30, сертифіковані за стандартом Eyesafe 2.0.

ThinkVision P32p-30 — це 31,5-дюймовий монітор з роздільною здатністю 4K UHD, створений для тих, кому потрібна краща роздільна здатність. Екран майже безрамковий зі зменшеними рамками з трьох боків. Насичені кольори є результатом використання IPS-матриці та подвійних колірних стандартів, які забезпечують більш точну та реалістичну передачу кольорів, що не спотворюється завдяки природній технології низького рівня синього світла всередині. Цей монітор з декількома варіантами підключення підтримує ThinkVision VoIP Modular Stack10, отримав порт для стабільного RJ45 з розширеними функціями безпеки й має два потужних порти Thunderbolt 4 для швидкої передачі даних і зарядки за допомогою одного кабелю. Завдяки широкому діапазону підйому користувачі можуть налаштувати підставку під найзручніший кут огляду.

ThinkVision P49w-30 — це ультраширокий 49-дюймовий панорамний монітор з подвійною роздільною здатністю QHD, який ідеально підходить для працівників, чия робота вимагає одночасного виконання різних функцій на двох або більше ПК. Завдяки технології IPS Black, цей монітор забезпечує контрастність 2000:1 для чіткіших, яскравих кольорів і глибоких чорних відтінків, які виграють завдяки широкому куту огляду. Маючи до 13 портів, включаючи функцію док-станції з двома портами Thunderbolt 4 потужністю до 100 Вт і передній порт USB-C з можливістю швидкої зарядки 15 Вт, ThinkVision P49w-30 може підтримувати безліч пристроїв і аксесуарів для забезпечення неперевершеної багатозадачності. Новинка здатна замінити подвійний монітор і може виконувати роль рішення 2-в-1, дозволяючи користувачам використовувати обидві сторони екрана як два окремих робочих простори — без будь-яких кабелів, що стало можливим завдяки функціям eKVM і True Split від Lenovo. За допомогою eKVM користувачі можуть миттєво отримувати доступ і перемикатися між двома джерелами ПК одним натисканням миші, в той час, як True Split служить апаратним розділом, який розділяє один монітор на два, дозволяючи незалежно регулювати налаштування і співвідношення сторін при необхідності. Якщо потрібно більше моніторів, ThinkVision P49w-30 можна під'єднати послідовно до двох інших подвійних QHD-моніторів через роз'єм Thunderbolt 4-out, зменшуючи плутанину кабелів і забезпечуючи ефективну багатоекранну установку. Цей монітор також має два вбудовані динаміки потужністю 5 Вт і може підтримувати модульну камеру ThinkVision MC60 з мікрофоном11.



Для дому Lenovo представила два нових елегантних доповнення до свого портфоліо моніторів L-лінійки. Монітор Lenovo L27i-40 зі стильною металевою підставкою сірого кольору, яка прикрасить будь-яке робоче місце, є наступним поколінням 27-дюймової лінійки дисплеїв Lenovo. Цей тонкий, 3-сторонній IPS-дисплей з майже безкрайнім екраном пропонує покращений аудіо- та візуальний досвід у порівнянні з попередніми моделями, включаючи додавання двох інтегрованих динаміків потужністю 3 Вт та розширену кольорову гаму 99% sRGB. Додаткові продумані штрихи включають два порти HDMI, а також основу з матеріалу тераццо, яка має слот для смартфона та виріз для відкритого простору, де користувачі можуть зберігати невеликі предмети першої необхідності.

Новий монітор Lenovo L24m-40 розроблений, щоб запропонувати працівникам, які працюють вдома, або студентам привабливе та ефективне рішення для їхніх розваг та продуктивності. Монітор оснащений 23,8-дюймовим FHD-дисплеєм з IPS-панеллю, технологією природного низького рівня синього світла та 99% колірного охоплення sRGB. Завдяки двом вбудованим динамікам потужністю 3 Вт, потужності живлення до 75 Вт та USB-концентратору з відповідними портами для підтримки декількох пристроїв, включаючи USB Type-C, користувачі можуть підключати необхідні інструменти, включаючи підтримувану вебкамеру Lenovo LC50 Monitor Webcam12 для ефективнішого віртуального спілкування. Обидва ці продукти оснащені технологією природного низького рівня синього світла та сертифіковані за останнім стандартом Eyesafe 2.0. Крім того, основа кожного монітора (включаючи основу з тераццо пристрою Lenovo L27i-40), підставка та задня кришка виготовлені з пластику, що на 85% складається з вторинної сировини.