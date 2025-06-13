13 июня 2025, 12:15

НАТО расширяет спутниковое наблюдение за действиями РФ

Командующий силами трансформации НАТО Пьер Вандье в интервью Bloomberg рассказал, что Альянс расширяет возможности спутникового наблюдения для сканирования больших участков территории, что позволит отслеживать военные передвижения в Украине и на границах России с восточными членами НАТО.



По его словам, новый инструмент впервые позволит Альянсу наблюдать за огромными территориями и отслеживать маневры, передвижения войск и боевые действия.



В Европе не уверены, что РФ остановится в Украине, сказал Вандье. Он подчеркнул важность успокоения стран на восточном фланге НАТО. "Мы сможем сказать им: мы наблюдаем", — добавил он.



Организация Североатлантического договора заявила вечером 11 июня, что выбрала американского поставщика спутниковых снимков Planet Labs для новой инициативы под названием Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD). Ее цель — очень частое сканирование областей земного шара в течение всего года, при этом ИИ помогает отмечать любые изменения и выдавать предупреждения.



По словам представителя НАТО, пожелавшего остаться неназванным, эта технология может также использоваться для мониторинга Арктики, которая приобретает все большее значение для Альянса в связи с ростом амбиций россии и Китая в этом регионе.

