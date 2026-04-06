Вихід Туреччини з НАТО означатиме кінець Альянсу

6 апреля 2026, 9:45

Річард Гренелл, колишній виконувач обов'язків директора Національної розвідки США та близький соратник Дональда Трампа, заявив, що вихід Туреччини з НАТО призведе до розпаду всього Альянсу.

Гренелл підкреслив стратегічну важливість Туреччини, яка є членом НАТО з 1952 року і контролює протоки Босфор та Дарданелли — єдиний морський вихід із Чорного моря. Туреччина також має другу за чисельністю армію в Альянсі після Сполучених Штатів.Його заява звучить особливо гостро на тлі наростаючої кризи всередині НАТО.Пентагон вже відмовився підтвердити зобов'язання за п'ятою статтею НАТО, держсекретар Рубіо попередив про можливий перегляд відносин з Альянсом.