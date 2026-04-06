Вихід Туреччини з НАТО означатиме кінець Альянсу

Річард Гренелл, колишній виконувач обов'язків директора Національної розвідки США та близький соратник Дональда Трампа, заявив, що вихід Туреччини з НАТО призведе до розпаду всього Альянсу.
Гренелл підкреслив стратегічну важливість Туреччини, яка є членом НАТО з 1952 року і контролює протоки Босфор та Дарданелли — єдиний морський вихід із Чорного моря. Туреччина також має другу за чисельністю армію в Альянсі після Сполучених Штатів.
Його заява звучить особливо гостро на тлі наростаючої кризи всередині НАТО.
Пентагон вже відмовився підтвердити зобов'язання за п'ятою статтею НАТО, держсекретар Рубіо попередив про можливий перегляд відносин з Альянсом.