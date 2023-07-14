Туреччина погодилася ратифікувати протокол про прийняття Швеції до НАТО

14 июля 2023, 9:45

Про цю дуже неочікувану новину повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своєму Twitter.



"Радий повідомити, що після зустрічі, яку я організував із президентом Туреччини та премʼєр-міністром Швеції, президент Ердоган погодився якнайшвидше передати протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію. Це історичний крок, який робить усіх членів НАТО сильнішими та безпечнішими" — написав Столтенберг.

Повідомляється, що у свою чергу, Швеція погодилась активно підтримувати зусилля Туреччини щодо вступу до ЄС, включаючи модернізацію Митного союзу ЄС-Туреччина та лібералізацію візового режиму. Цей Союз виключає будь-які митні обмеження при перетині товарами кордону Турецької республіки з державами ЄС.Також президент Байден привітав рішення Ердогана передати Протокол про приєднання Швеції для швидкої ратифікації. Про це з'явилася заява на сайті Білого дому.Дуже неочікувані кроки від президента Ердогана за останні дні. Його політика буквально розвернулася на 180 градусів, стаючи спиною до московії. Чи це надовго — поки невідомо. Але рішення вражають, як сьогоднішні, так і позавчорашні, коли в Україну повернулися командири "Азову". Найцікавіше, що такі дії відбуваються після виборів у Туреччині.Ну і на останок. Перешкодою для Швеції у вступі до НАТО залишається, не повірите...Угорщина. Орбан негативно висловлюється в бік Швеції, заявляючи, що Угорщина має погані відносини зі скандинавською країною. Ображається Угорщина за критику в свій бік про тісні зв'язки з московією. Але нещодавно Будапешт висунув нову вимогу прийняття Швеції — якщо Туреччина погодиться розблокувати процес. Це сталося, тож чекаємо на подальші дії чи нові умови з боку Орбана.