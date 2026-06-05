Hisense представила новые портативные колонки

5 июня 2026, 11:45

Стильные и многофункциональные модели Hisense FLEXBOOM, Hisense WEBOOM и Hisense VOYAGEBOOM окутывают атмосферой вечного праздника, который можно взять с собой.

Hisense FLEXBOOM — младшая в семействе новых акустических систем. Мощность звучания достигает 80 Вт. Два встроенных динамика и два пассивных низкочастотных излучателя воcпроизводят высокие частоты и грохочущие басы. Музыкальный марафон может длиться 20 часов непрерывно, причем всего за 10 минут колонку можно зарядить на следующие 2 часа, а за 3 часа она будет заряжена полностью. Hisense FLEXBOOM оснащена защитой от пыли и воды класса IP67, которая гарантирует, что она не испортится от песка или брызг. Устройство оснащено FM-радио, Auracast и TWS для обмена данными, Bluetooth. С его помощью легко ответить на звонок, а во время прослушивания музыкальных композиций — выбрать один из шести интеллектуальных режимов эквалайзера. Управлять можно вручную, а можно, как и всеми моделями в линейке, в приложении ConnectLife — удаленно.Hisense WEBOOM обладает мощностью звучания до 140 Вт благодаря четырем динамикам. Усиление басов достигается за счет низкочастотных динамиков и пассивных излучателей басов. Колонка может работать от аккумулятора емкостью 10000 мА*ч до 24 часов непрерывно. Hisense WEBOOM адаптируется к привычкам своего обладателя. Съемный двусторонний ремешок позволяет носить ее с собой, встроенный внешний аккумулятор — быстро заряжать колонку и телефон в дороге, яркая фоновая подсветка — создавать настроение праздника в любом месте. Чтобы организовать домашний кинотеатр с оптимальной синхронизацией звука, можно подключить колонку к проектору и активировать режим «Киноночь».Hisense VOYAGEBOOM — старший представитель новой линейки с мощностью до 272 Вт благодаря пяти динамикам, включая мощный сабвуфер. Эту колонку отличают разъем для микрофона и гитары, который выводит встречи с близкими на новый уровень и специальный режим «Свет костра» для теплых вечеров и создания особенной атмосферы. Hisense VOYAGEBOOM может работать без перерыва в течение суток, позволяет заряжать телефон или планшет, не прерывая прослушивание, и настраивать звук на профессиональном уровне с помощью ConnectLife.