Hisense представляет ConnectLife, новую платформу для интеллектуальной жизни

ConnectLife является одной из важных составляющих дома будущего. Она реализует в бытовой технике и интеллектуальных устройствах поддержку функций умных помощников, систем голосового управления и решений сторонних производителей, создавая, таким образом, полноценную экосистему.
Hisense представила ConnectLife, новую платформу для интеллектуальной жизни. В платформе ConnectLife реализована поддержка продукции, выпускаемой под брендами Gorenje, Asko, Toshiba, и систем на базе ОС VIDAA. Это позволит дополнительно расширить функциональные возможности умного дома.
ConnectLife поддерживает множество функций, которые помогают воспользоваться адаптированными сервисами, настроенными в точном соответствии с индивидуальными потребностями людей. С помощью новой платформы духовка может автоматически установить нужную температуру для запекания, а стиральная машина напомнит пользователю о том, когда нужно положить выстиранную одежду в сушилку.
ConnectLife позволяет владельцам управлять бытовой техникой и устройствами через приложения для смартфонов, а также с помощью смарт-телевизоров Hisense, делая повседневную жизнь более удобной. Hisense – одна из немногих компаний в мире, которая предлагает продукцию для всех сегментов бытовой техники. Продукция, сервисы и технологии компании лежат в основе умных семей, сообществ и городов. Hisense является одной из тех, что будут предлагать интеллектуальные решения для жизни человека в будущем.
В 2021 году Hisense выпустила кондиционеры, системы очистки воздуха, варочные панели, винные шкафы, холодильники, вытяжки и другую бытовую технику, которая работает на базе платформы ConnectLife.
В 2022 году Hisense построит в США, Европе и Китае три центра, предназначенных для демонстрации всех функциональных возможностей платформы ConnectLife. Посудомоечные и стиральные машины, сушилки и духовые шкафы также будут поддерживаться платформой ConnectLife. Благодаря подключенным устройствам ConnectLife создаст интеллектуальную сетевую систему всего дома. В будущем Hisense продолжит расширять экосистему Smart Life и достигнет цели перевести к 2025 году 55% всей своей продукции, выпускаемой за рубежом, на умные технологии.
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