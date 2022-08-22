Hisense представила новинки специально к Чемпионату мира по футболу FIFA

22 августа 2022, 15:45

Hisense провела первый интерактивный показ инновационных продуктов премиум-класса, подготовленных специально к чемпионату мира по футболу — 2022 (Hisense's Customized Products for the FIFA World Cup 2022™ Launch).

В прямом эфире представители компании продемонстрировали ULED-телевизор Hisense U7H, лазерный телевизор Hisense L9H, а также новинки бытовой техники. Участники трансляции из первых рук узнали об инновационных достижениях Hisense, которые подчеркивают корпоративные ценности компании и ее стремление использовать передовые технологии для улучшения качества жизни потребителей во всем мире.



В поисках лучшего качества и нового зрительского опыта всё больше покупателей обращают внимание на технически продвинутые устройства. В Hisense U7H применяются новейшие технологии, которые полностью удовлетворяют требованиям потребителей к телевизорам премиум-класса. В прямом эфире участники трансляции ознакомились с впечатляющими техническими характеристиками Hisense U7H и узнали о преимуществах интеллектуальных функций. Например, в телевизоре есть «спортивный режим», который автоматически улучшает качество изображения во время просмотра соревнований и матчей. Картинка становится более детализированной и плавной, благодаря чему любители спорта и футбольные фанаты могут всецело ощутить атмосферу происходящего на экране и получить уникальные впечатления.



Результатом многолетних разработок в области лазерных технологий стало присвоение лазерному телевизору Hisense почетного звания «Король ультракороткофокусных проекторов», а также наград: «Лучший в своем классе» и «Выбор редактора». Широкоэкранный, с невероятным набором функций Hisense L9H предлагает потребителям первоклассные впечатления. В ходе демонстрации зрители получили наглядное представление о преимуществах L9H. Прежде всего, это уникальный сверхбольшой экран, безупречное качество картинки и экологичность. Hisense L9H обеспечивает превосходную яркость, контрастность и детализацию, благодаря чему создается реалистичное живое изображение, от которого самые притязательные зрители получают незабываемые впечатления.



В дополнение к телевизорам Hisense представила бытовую технику, которая облегчает повседневную жизнь пользователей. Духовки и интеллектуальные кондиционеры, посудомоечные и стиральные машины — необходимая современная техника для комфортной жизни, которая создает уютную атмосферу и отражает концепцию умного дома.



Hisense всегда ориентируется на потребителя, разрабатывает современные и высокотехнологичные решения, которые приносят пользу обществу и повышают качество жизни. Новая продукция подтверждает приверженность компании технологическим инновациям, заботу о пользователях и стремление к созданию для них незабываемых впечатлений от просмотра любимого контента и футбольных матчей. В конце этого года, будучи официальным спонсором Чемпионату мира по футболу FIFA в Катаре 2022™, Hisense расширит линейку инновационных продуктов и представит глобальному потребителю все технологические возможности класса Perfect Match.