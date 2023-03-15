Hisense – телевизионный бренд номер 2 в мире по объему поставок в 2022 году

15 марта 2023, 12:15

Компания Hisense, по данным, опубликованным аналитическим агентством Omdia, в 2022 году продала 24,54 млн телевизоров, удержав второе место в мире по доле рынка в натуральном выражении.

Новое достижение Hisense отражает намерение компании стать одним из ведущих мировых брендов и знаменует ее успех на пути воплощения этой концепции.Напомним, что результаты Hisense в декабре 2022 года предвещали нынешний итог. В соответствии с ежемесячном отчетом о глобальных объемах поставок телевизионных брендов за 2022 год от Института рыночных исследований AVC Revo, в декабре 2022 года Hisense заняла первое место в мире по объему поставок телевизоров. Объем составил 2,326 млн единиц, и по данному показателю Hisense стала лидером мирового рынка.Среди китайских телевизионных брендов Hisense занимает первую строчку рейтинга по доле объема и выручки от продаж. Компания регулярно представляет новинки, внедряет высокие технологии, расширяет географию продаж и поддерживает значимые общественные события. Так, в 2022 году Hisense стала официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA в Катаре 2022.