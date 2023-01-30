CES 2023: Hisense представляет новые модели и технологии

30 января 2023, 13:45

Hisense приняла участие в ежегодной выставке потребительской электроники CES 2023, которая состоялась в Лас-Вегасе (США) с 5 по 8 января 2023 года.

В рамках мероприятия компания продемонстрировала актуальные продукты и анонсировала важные направления развития. В 2022 году Hisense добилась рекордных результатов, заняв 2-е место в мире по объему поставок телевизоров. Это достижение отражает приверженность компании высоким стандартам производства и устойчивость в быстро меняющихся условиях.



На выставке CES 2023 Hisense представила новую линейку продукции, включающую усовершенствованные ULED-телевизоры, лазерные телевизоры, оборудование для «умного дома» и многое другое.



Телевизор Hisense 110 ULED X отмечен наградой CES Innovation Award Honoree

С момента выпуска первого ULED-телевизора десять лет назад компания Hisense постоянно совершенствовала и обновляла набор технологий ULED, чтобы улучшить впечатления пользователей от просмотра. Технология ULED X, представленная в ходе CES 2023, ознаменовала значительный прогресс в индустрии производства ЖК-телевизоров. ULED X гарантирует первоклассное качество изображения и максимальную реалистичность благодаря комплексу характеристик, в числе которых – Mini-LED X, 5000+ зон локального затемнения и пиковая яркость до 2500 нит.



Телевизор Hisense 110 ULED X был отмечен наградой CES Innovation Award Honoree. 110-дюймовый экран с разрешением 8K воспроизводит высококачественное изображение при любых условиях освещения. Функция интеллектуального управления подсветкой позволяет достигать в три раза большей контрастности и в два раза большего динамического диапазона по сравнению с OLED. Hisense 110 ULED X обеспечивает более яркое изображение, более широкий угол обзора и сверхнизкий коэффициент отражения. Еще одним решающим фактором является процессор Hi-View Engine X, который управляет более чем 20 000 мини-светодиодами и более чем 5 000 зонами локального затемнения. В дополнение к передовым технологиям изображения 110 ULED X также воссоздает звук кинематографического уровня.



Новый лазерный телевизор Hisense — еще больше удовольствия от просмотра

Лазерный телевизор Hisense с разрешением 8K был впервые представлен на выставке CES 2023. Этот лимитированный продукт сочетает в себе флагманские технологии лазерного телевидения, включая источник трехцветного лазерного излучения, аудиотехнологии Dolby Atmos, DTS Virtual:X, расширенные сертификаты IMAX и т.д. Новейшие лазерные телевизоры Hisense повышают комфорт от просмотра благодаря обновленному усиленному ALR-экрану для большей яркости и четкости картинки, встроенному ТВ-тюнеру и высококачественному звуку.



Сотрудничество Hisense и Leica Camera: лазерный телевизор Leica Cine 1

В последние годы Hisense активно осваивала индустрию лазерного телевидения, а компания Leica Camera была заинтересована в выходе на быстрорастущий рынок лазерных проекторов. Бренды объединили усилия для дальнейшего развития домашних кинотеатров и короткофокусных лазерных телевизоров. Оптические технологии Leica позволяют лазерным телевизорам Hisense передавать более четкое и детализированное изображение.



На выставке CES 2023 на стенде Hisense был представлен лазерный телевизор Leica Cine 1, что стало свидетельством тесного взаимодействия компаний. На следующем этапе Hisense и Leica Camera намерены укрепить технологическое сотрудничество в сегменте лазерных телевизоров, выпуская новые продукты премиум-класса. Leica Cine 1 оснащен инновационным источником трехцветного лазерного излучения RGB, лежащим в основе лазерных телевизоров Hisense. Кроме того, в этой модели реализован опыт проекционных линз Leica и использована технология оптимизации изображения Leica (LIOTM).



Умный дом — новый образ жизни

Помимо этого, эксперты Hisense рассказали о развитии стратегии умного дома. Платформа ConnectLife делает управление повседневными делами проще и приятнее, объединяя умные бытовые приборы для создания подключенной экосистемы при помощи ОС Hisense VIDAA Smart TV. Технология Hisense Future of Cooking призвана облегчить и усовершенствовать процесс приготовления пищи. Например, умная комбинированная паровая печь Hisense имеет множество удобных функций, таких, как разделение на зоны готовки, сканирование перед приготовлением, автоматический выпуск пара и пр.