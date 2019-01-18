CES 2019: Panasonic представил сенсорное зеркало, которое видит вас насквозь

18 января 2019, 10:15

Посетители крупнейшей международной выставки потребительской электроники CES 2019, которая прошла в Лас-Вегасе, США, смогли взглянуть на себя под неожиданным углом.

Именно здесь корпорация Panasonic продемонстрировала сенсорное зеркало, которое умеет отслеживать сердцебиение и другие жизненные показатели человека.Инженеры японской корпорации не первый год экспериментируют с сенсорами, видеокамерами высокого разрешения и системами обработки изображений. Но если раньше «умные» зеркала выполняли преимущественно «косметологическую» функцию, то новый прототип позволяет буквально заглянуть внутрь.

Зеркало не просто отражает того, кто перед ним стоит. На нем формируется подвижный контур человека в полный рост, состоящий из ярких светящихся точек и точно повторяющий все движения тела, и отмечаются участки, где к коже подходят вены и артерии и сильнее всего ощущается сердцебиение - по ним зеркало отслеживает сердечный ритм. На экран также выводится кардиограмма и такие характеристики как рост, пол и вероятный возраст человека.

Зеркало может быть интегрировано в систему умного дома и предназначено для самостоятельного контроля за основными показателями здоровья и жизнедеятельности.