ADATA представит новую линейку продуктов на выставке CES 2019

4 января 2019, 14:45

Компания ADATA Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, продуктов NAND Flash и мобильных аксессуаров, объявляет о том, что примет участие в CES 2019 в Лас-Вегасе, чтобы продемонстрировать свои захватывающие новинки для геймеров, оверклокеров, энтузиастов по сборке ПК и обычных пользователей.



В рамках темы "Инновации в будущее" ADATA представит свое новейшее оборудование, включая твердотельные накопители (SSD), модули памяти и игровые аксессуары. ADATA будет демонстрировать свою продукцию с 9 по 12 января 2019 года. В числе представленных новинок будут:



Внедряя усовершенствованную технологию 3D NAND Flash, твердотельные накопители XPG GAMMIX S11 Pro M.2 2280 обладают расширенным объемом для хранения данных до 2 ТБ, а также обеспечивают более высокую эффективность и потрясающую надежность. Используя сверхбыстрый интерфейс PCIe Gen3x4 и поддержку протокола NVMe 1.3, интеллектуальное SLC-кэширование и буферную кэш-память DRAM, твердотельные накопители развивают скорость чтения/записи до 3500/30000 МБ/с, опережая твердотельные накопители SATA с большим отрывом, обеспечивая производительность до 390K/380K IOPS.



Модель SX8200 Pro M.2 2280 – это самый быстрый на сегодняшний день твердотельный накопитель XPG. Он оснащен сверхбыстрым интерфейсом PCIe Gen3x4, который обеспечивает скорость чтения/записи 3500/3000 МБ/с, что значительно выше, чем у любого SSD с интерфейсом подключения SATA. Поддерживая протокол NVMe 1.3, SX8200 Pro демонстрирует превосходные показатели производительности произвольного чтения/записи в 390K/380K IOPS. Благодаря кэш-памяти SLC, кэш-буфера DRAM, сквозной защите данных (E2E) и технологии коррекции ошибок с проверкой четности (LDPC), накопитель поддерживает высокие скорости и обеспечивает целостность данных во время использования очень интенсивных приложений, таких как игры, рендеринг и разгон.



Оснащенный новейшим интерфейсом Type-C Gen 2, ADATA SE800 обеспечивает новый уровень скорости для внешних твердотельных накопителей Type-C. Скорость чтения/записи модели SE800 достигает 1000 МБ/с, что в 2 раза выше, чем у конкурирующих на рынке внешних твердотельных накопителей с интерфейсом Type-C. Твердотельный диск поддерживает множество устройств на операционных системах Android, Mac OS и Windows.



Модуль памяти XPG SPECTRIX D80 DDR4 также будет представлен в Лас-Вегасе. ADATA достигла предельной скорости для модуля RAM, разогнав его до частоты в 4933 МГц – новый рекорд для серийного модуля памяти на материнской плате MSI Z390I в конфигурации с воздушным охлаждением. SPECTRIX D80 – это первая в мире память RGB DDR4 с гибридной системой охлаждения, оснащенная алюминиевым радиатором, теплопроводящими материалами на печатной плате и жидкостным радиатором.



ADATA также представит два новых продукта XPG SPECTRIX RGB, в том числе новый модуль памяти DDR4 и SSD M.2. Новейший модуль ОЗУ SPECTRIX обладает запатентованным дизайном освещения RGB, который охватывает значительную часть площади модуля и простирается на обе его стороны, предлагая визуально приятное дополнение к любой сборке. Также будет представлен игровой твердотельный накопитель XPG, с интерфейсом PCIe Gen3x4, который обеспечивает скорость чтения/записи до 3500/3000 МБ/с. Более того, SSD оснащен светодиодными индикаторами, встроенными непосредственно в модуль, что избавляет от необходимости использовать дополнительную проводку для питания освещения.



Важным ключом к победе на виртуальном поле битвы является осведомленность о местонахождении союзников и противника – без этой важной информации враг может получить преимущество и застанет вас врасплох, когда вы меньше всего этого ожидаете. Гарнитура EMIX H30 SE помогает склонить чашу весов в пользу вашей команды благодаря виртуальному окружающему звуку 7.1, который позволяет вам слышать местонахождение как своих друзей, так и врагов. Четыре режима эквалайзера Gaming, Movie, Voice, Music предлагают оптимизированный звук для различных сценариев использования.

На выставке CES 2019 ADATA продемонстрирует новую механическую игровую клавиатуру для серьезных геймеров. Клавиатура оснащена переключателями Cherry MX Green, которые обеспечивают мягкое нажатие клавиш для тех, кто ценит отличную тактильную обратную связь. Более того, клавиатура рассчитана на 50 миллионов нажатий, что делает ее долговечной и надежной. Кроме того, клавиатура обладает 18 режимами освещения, которые можно изменить одним щелчком мыши, чтобы подобрать разнообразные эффекты под различные игры и музыку. В сочетании с игровой мышью XPG M20, которая также обладает световыми эффектами, геймеры получат надежный контроль в любимых играх.И последнее, но не менее важное, ADATA также продемонстрирует свой новый внешний жесткий диск HC770, который объединяет функциональность и стиль. Встроенная RGB подсветка выдает 16,8 миллионов цветов и обеспечивает потрясающий способ хранить данные.