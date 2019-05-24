ADATA представит на Computex 2019 обновленные продукты

24 мая 2019, 21:26

ADATA Technology сообщает о том, что на выставке Computex 2019 будут представлены новейшие игровые продукты XPG, а также потребительские и индустриальные продукты компании.



ADATA представит новейшие линейки SLC, MLC и 3D NAND промышленных твердотельных накопителей (SSD), карты памяти и модули памяти DDR4 2666, способные работать в широком диапазоне температур и противостоять сульфидированию. Создавая продукты для применения в big data, распознавании лиц, видеонаблюдении и автоматизированном производстве, ADATA готова предложить готовые системы объединяющие решения для защиты данных с специализированным программным обеспечением. Также ADATA продемонстрирует свою запатентованную технологию A+SLC, использующую собственную прошивку NAND Flash с реализацией алгоритма сортировки A+ и максимальной SLC производительности, что в итоге, позволяет добиться высокой эффективности при экономичной цене.

В дополнение к обновленным емким SLC, MLC и 3D NAND SSD, ADATA представит новые высокоскоростные PCIe накопители. Включая IM2P33E8 M.2 2280 SSD новое поколение карт памяти ICFP301 CFexpress Type B. Накопитель IM2P33E8 обеспечивает скорость чтения/записи до 3,4/2,2 ГБ в секунду, позволяя эффективно обрабатывать большие объемы данных. Карта памяти ICFP301 создана для записи 8K и 4K видео. Она соответствует спецификациям CFA и NVMe обеспечивает скорость передачи данных на уровне 1700/1200 МБ в секунду, что в четыре раза быстрее, чем у стандартных SD и CFast карт.



Также будут показаны внешние SSD моделей SE800, SE760 и SC680. SE800 разработан для бескомпромиссной мобильности, что видно по его легкости и компактному форм-фактору. Более того, он еще и великолепно выглядит благодаря утонченной, шлифованной отделке поверхности. Но важнее его производительность и дополнительные возможности. Так он может похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP68, и в то же время способен выдать скорость записи/чтения до 1000 МБ/с. Все три SSD оснащены интерфейсом стандарта USB-C, для высокой скорости передачи данных и совместимости с различной техникой: от настольных компьютеров до игровых консолей.

Из жестких дисков ADATA продемонстрирует новый HD770G, единственный в своем роде жесткий диск, с дизайном, ориентированным на геймеров. Это авангардное решение с дизайном в стиле модерн и завораживающей, переливающейся RGB подсветкой, однозначно выделит вас в кругу друзей. В дополнение к этому, износостойкая трехслойная конструкция корпуса диска соответствует стандарту IP68, что означает защиту от влаги, пыли и ударов.



И последнее, но не менее важное. Посетители смогут увидеть новейшие долговечные карты памяти microSDXC/SDHC UHS-I U3 Class 10 производства ADATA. Это идеальный выбор для видеорегистраторов, систем видеонаблюдения и других устройств, требующих непрерывной записи. Карты памяти не только соответствуют новейшим стандартам Application Performance Class 2 (A2), но и выдерживают до 80000 часов записи, водонепроницаемы, ударостойки, и даже устойчивы к радиации, статическому электричеству и экстремальным температурам.