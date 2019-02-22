ADATA представит на Embedded World 2019 линейку индустриальных систем хранения

22 февраля 2019, 14:58

Компания ADATA Technology, ведущий производитель высокоскоростных модулей DRAM, продуктов NAND Flash и мобильных аксессуаров, анонсировала свое участие в Embedded World 2019 (Hall 1-410).

Событие состоится в период с 26 по 28 февраля в Выставочном центре Нюрнберга. ADATA будет демонстрировать свою современную линейку твердотельных накопителей (SSD) на базе технологий SLC, MLC и 3D NAND, а также разнообразные карты памяти, продукты PCIe и модули памяти DDR4 2666, которые выдерживают широкий диапазон температур и противостоят сульфидированию.



В эру, когда стали массовыми Индустрия 4.0 и IoT, продукты индустриального контроля не только должны быть надежными и прочными, но им также необходимо обеспечивать высокую производительность и большие емкости. Поэтому в дополнение к своей линейке SLC, MLC и 3D NAND SSD компания ADATA демонстрирует два высокоскоростных PCIe-продукта для хранения данных, а именно новый M.2 2280 SSD и карту памяти CFexpress Type B следующего поколения. Новый PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD обеспечивает скорости чтения/записи до 3.4/2.2 ГБ/с, позволяя эффективно обрабатывать большие объемы данных. С другой стороны, карта памяти CFexpress Type B индустриального исполнения разработана для работы с изображениями высокой четкости 8K и 4K. Она удовлетворяет спецификациям CFA и NVMe и предлагает скорости передачи данных до 1700/1200 МБ/с, что в 3-4 раза быстрее, чем у стандартных карт памяти SD и CFast. Карты памяти CFexpress, которые сочетают преимущества высокой скорости и больших емкостей, должны стать новой движущей силой на рынке PCIe, так как они предлагают потребителям новые конкурентные возможности по модернизации.



В ответ на распространение облачных баз данных ADATA идет навстречу нуждам потребителей со своими решениями по защите данных, такими как защита от записи, которая гарантирует, что данные не записаны произвольно, а также Quick Erase и Security Erase, которые могут вовремя уничтожить данные, чтобы сократить риск потери информации. Более того, в случае непредвиденных отключений питания, Power Loss Protection (PLP) может защитить данные от потери. Эти технологии являются необходимыми барьерами для серверов, дата-центров, систем наблюдения и других приложений, которые требуют хранения и обработки больших массивов данных в течение длительных периодов времени.



В условиях ухудшения состояния окружающей среды встроенные системы могут столкнуться с растущими угрозами, включая загрязнение, влажность и экстремальные температуры. ADATA внедрила технологию антисульфурации для многих своих промышленных продуктов хранения, чтобы противостоять вредному воздействию накопления сульфида серебра. Продукты также могут оптимально работать в широком диапазоне температур, от -40° C до 85° C. Продукты проходят испытания на сульфуризацию и надежность, при которых компоненты подвергаются воздействию среды с высоким содержанием серы, высокой температуры и высокой влажности, чтобы подтвердить их соответствие спецификации ASTM B809-95. Более того, ADATA использует Conformal Coating, полимерную пленку, предназначенную для покрытия различных электронных компонентов на печатных платах. Она служит защитным слоем для печатных плат, защищая электронные компоненты от жидкостей, пыли и других загрязнений, которые могут вызвать коррозию или короткое замыкание.



Посетите стенд ADATA (Зал 1-410) на Embedded World 2019, Выставочный центр Нюрнберга в период 26-28 февраля 2019 г.

