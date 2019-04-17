AMD представляет новый Ryzen Embedded R1000

17 апреля 2019, 11:45

В ходе выставки Taiwan Embedded Forum компания AMD объявила о расширении семейства встраиваемых продуктов Ryzen и представила новый процессор AMD Ryzen Embedded R1000 SoC.

Предыдущая модель Ryzen Embedded V1000 SoC была весьма успешной. Новый процессор имеет два ядра, обеспечивает производительность четырех потоков, а также работу безвентиляторных устройств с низким энергопотреблением для дисплеев с разрешением 4К. При этом Ryzen Embedded R1000 SoC оснащен самыми передовыми решениями в области безопасности. Новинка от компании AMD идеально подходит для приложений на цифровых дисплеях, для высокопроизводительных периферийных вычислений, сетей, тонких клиентов и т. д.



Такие компании, как Advantech, ASRock Industrial, IBASE, Netronome, Quixant и другие уже разрабатывают продукты на базе процессоров Ryzen Embedded R1000. Кроме того, Atari использует высокопроизводительную графику Vega 3 и архитектуру процессора Zen на базе AMD Ryzen Embedded R1000 SoC для будущей игровой системы Atari VCS.



«Новый встраиваемый процессор от компании AMD дополняет семейство продуктов Ryzen Embedded и предоставляет привлекательные возможности для тех клиентов, которым нужен доступ к мощной архитектуре Zen и Vega. Это высококонкурентное решение обеспечивает эффективное соотношение мощности и производительности, — сказал Стивен Тернбулл (Stephen Turnbull), директор по продуктам и развитию бизнеса подразделения Embedded Solutions компании AMD. — Ryzen Embedded R1000 поддерживает различные мультимедийные среды для цифровых дисплеев и игр в казино, позволяет обеспечить безопасность промышленного класса в современных компьютерах, сетях и тонких клиентах, и, самое главное, предjставляет новый уровень производительности, сохраняя программную и аппаратную совместимость с продуктами расширенного семейства Ryzen Embedded».



Процессор AMD Ryzen Embedded R1000, как и его предшественник Ryzen Embedded V1000, обеспечивает индустрию встраиваемых решений высокопроизводительными устройствами с разнообразными мультимедийными возможностями и передовыми функциями безопасности.



В этой сфере растет спрос на всё более захватывающие и увлекательные визуальные образы, поэтому заказчикам требуются процессоры, которые смогут поддерживать дисплеи высокого разрешения с капризной графикой. Процессор AMD Ryzen Embedded R1000 поддерживает до трех дисплеев с разрешением 4K и скоростью до 60 кадров в секунду, обеспечивая при этом возможности кодирования/декодирования H.265 (10b) и декодирования VP93. Благодаря этому производители оборудования и систем могут добиться того уровня визуальных впечатлений, которого ждут потребители.



Кроме того, Ryzen Embedded R1000 использует такие же передовые функции безопасности, как и другие продукты из семейства интегрированных процессоров AMD. Например, технологии Secure Root of Trust и Secure Run обеспечивают работу устройств безопасности независимо от того, подключены они к периферийной вычислительной сети или обеспечивают работу цифрового дисплея.



Компания STRATACACHE, лидер в области клиентских маркетинговых технологий, включая цифровые табло, использует процессоры AMD Ryzen Embedded R1000 и Ryzen Embedded V1000 в своих новых системах цифровых видеоэкранов, обслуживающих линейки STRATACACHE, Scala, X2O Media и Real Digital Media. Благодаря платформе Ryzen Embedded эти видеосистемы гарантируют превосходное качество изображения 4K за счет непревзойденной производительности графического процессора.

Компания Netronome, ведущий производитель интеллектуальных сетевых решений для серверов и систем хранения данных, использует процессор SoC AMD Ryzen Embedded R1000 для совершенствования сетевых решений, устройств безопасности и современных облачных вычислений. «Преимущество процессора AMD Ryzen Embedded R1000 для нас заключается в возможности расширить ассортимент за счет высокопроизводительных ядер Zen, обеспечивающих безопасность промышленного класса и передовые возможности подключения. Это же продемонстрировано и в более крупных процессорах Ryzen и EPYC™, — отметил Майк Бенсон (Mike Benson), старший вице-президент по разработке систем и платформ в компании Netronome. — Наши клиенты хотят быть уверенными в безопасности и производительности своих устройств, приносящих им немалую выгоду. Именно процессор AMD Ryzen Embedded R1000 SoC в сочетании с нашим сетевым потоковым процессором (Network Flow Processor) справляется с этой задачей. Мы рады, что портфолио AMD Embedded расширяется и дополняет нашу линейку продуктов».



Компания Quixant — мировой лидер, специализирующийся на разработке и производстве самых современных компьютерных систем и мониторов для мировой игровой индустрии. «Будучи партнером по запуску процессора SoC AMD Ryzen Embedded R1000, мы рады представить высокопроизводительные встраиваемые процессоры в индустрии казино и игр, — прокомментировал появление новинки Джон Малин (John Malin), директор по глобальным продажам Quixant. — Для наших клиентов принципиально важно высокое качество графики и дисплеев. Этого легко добиться со встраиваемыми процессорами AMD Ryzen. Теперь благодаря новому SoC AMD Ryzen Embedded R1000 мы можем сохранить прежнее качество и в то же время улучшить соотношение цены и производительности, что будет выгодно всем. Первым подобным продуктом является QXi-7000 LITE — наша самая гибкая платформа на сегодняшний день».



AMD Ryzen Embedded R1000 станет доступен для производителей оборудования и систем по всему миру в этом квартале и уже поддерживается многочисленными компаниями-производителями аппаратного и программного обеспечения, включая Advantech, Alphainfo, ASRock Industrial, Axiomtech, DFI, iBase, Kontron, MEN, Mentor, Sapphire, zSpace и многих других.