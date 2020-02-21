Transcend продемонстрирует свои встроенные решения на выставке Embedded World 20

21 февраля 2020, 16:45

Компания Transcend десятый раз подряд будет принимать участие в выставке Embedded World, которая пройдет с 25 по 27 февраля 2020 года в выставочном центре Nuremberg Exhibition Center.

Посетители не только смогут увидеть широкий спектр уже получивших признание продуктов, но и познакомятся с рядом новинок на стенде 1-370, который будет расположен в павильоне 1. В этом году основной акцент в экспозиции Transcend будет сделан на продуктах, выполненных на основе высококачественной флэш-памяти 3D NAND с 96 слоями, а также на оперативной памяти SO-DIMM DDR4, твердотельных накопителях PCIe NVMe M.2, высокопроизводительных USB флэш-накопителях и других.

Transcend представит весь портфель своих встроенных продуктов: от решений на флэш-памяти до модулей памяти различных форм-факторов и типов. Решения отличаются универсальностью и гибкостью, позволяющей использовать расширенные конфигурации встроенного ПО, встроенные технологии и дополнительные услуги.

Требования к совместимости и надежности систем, которые используются в сетевых приложениях, чрезвычайно высоки. Поэтому продукция Transcend идеально подойдет для использования во встроенных системах, таких как IoV (Интернет для автомобилей), IIoT (Промышленный Интернет-вещей), а также для цифровых развлечений, облачных вычислений и сферы здравоохранения.

Transcend продемонстрирует свои встроенные решения, используемые в видеонаблюдении и в системах со встроенной системной платой. На стенде будет представлена карта памяти microSD USD230I, выполненная на основе флэш-памяти 3D NAND и оптимизированная с помощью SLC режима. Работа в режиме SLC повышает выносливость и долговечность по сравнению с устройствами, использующие ранее разработанную флэш-память SLC NAND.

Другие предоставляемые технологические услуги включают использование конформного покрытия, которое защищает промышленную флэш-память и DRAM-модули от суровых условий окружающей среды, таких как влажность, пыль, коррозия и химическое воздействие. Кроме этого, Transcend предлагает услуги подзаливки и угловой заливки, что позволяет увеличить надежность компонентов при высоких механических нагрузках.