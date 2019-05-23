ADATA представит на Computex 2019 обновленный ассортимент игровых продуктов

23 мая 2019, 8:01

ADATA Technology сообщает о том, что на выставке Computex 2019 будут представлены новейшие игровые продукты XPG, а также потребительские и индустриальные продукты компании.

В этом году, центральное место на стенде займут игровые продукты суббренда XPG, под девизом “Играй по максимуму”.



Играй по Максимуму в демо-зоне XPG



В этом году ADATA открывает на своем стенде специальную игровую зону, демо-зону XPG. На ней будут представлены игровые новинки XPG (Xtreme Performance Gear). Демо-зона XPG построена в виде стилизованной конструкции XPG Orb, которая состоит из трех тысяч отдельных частей, и на создание которой понадобилось три тысячи часов работы. Среди новинок, представленных на стенде можно будет увидеть игровые гарнитуры, клавиатуры, игровые коврики, а также линейку корпусов и множество других продуктов.



Гарнитура XPG Precog Headset



XPG Precog Headset - это первая в мире игровая двухдрайверная гарнитура. Она создана для того чтоб предложить геймерам наилучшее качество звука с расширенным охватом частотного диапазона для получения объемного, многопланового звука. Кроме того, у гарнитуры есть три аудио-режима (FPS, виртуальный объемный 7.1 звук, и музыкальный) для подстройки звучания под разные задачи, и технология ENC (Environment Noise Cancellation - подавление фонового шума) для возможности обеспечить чистый звук в командном чате, даже если вокруг шумно.

Клавиатура XPG Summoner Keyboard



В клавиатуре XPG Summoner есть три типа переключателей Cherry MX на выбор (Silver, Red и Blue), они созданы для того, чтобы предложить геймерам нужную гибкость и тактильную отдачу для достижения наилучших результатов. Для повышенного комфорта во время долгих игровых сессий, в комплекте с клавиатурой идет эргономичная подставка под запястья.

Игровая поверхность XPG Battleground Mouse Pads



Созданные из гладкой, устойчивой к царапинам и воде ткани CORDURA, коврики XPG Battleground XL и Battleground Prime обладающие большой игровой площадью,- это отличное решение для результативной игры.



Корпуса, СЖО и блоки питания



В дополнении к игровой периферии, XPG продемонстрирует свои новейшие компоненты для создания персональных компьютеров. В том числе корпуса ПК XPG BattleCruiser и Invader, оснащенные контроллерами ARGB и быстросъемными фронтальными панелями на магнитах для облегченного доступа (без использования инструментов). Также будет представлена система жидкостного охлаждения XPG Levant, оснащенная 240 мм радиатором и двумя кулерами со встроенной ARGB подсветкой. Еще одна игровая новинка - высокопроизводительный блок питания XPG Core Reactor, который поддерживает спецификации Intel 2020 и демонстрирует эффективность до 92%.

Помимо линейки новейших продуктов XPG, на стенде будет эксклюзивно представлена специальная версия игры Redout от разработчиков 34BigThings, в которой добавлен XPG Orb. Играбельную версию этой футуристической гоночной игры можно будет найти в демо-зоне XPG.Все это можно увидеть, посетив стенд ADATA и XPG на выставке Computex Taipei 2019 (May 28 – June 1) в Nangang Exhibition Center, booth L0810.