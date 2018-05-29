ADATA и XPG представляют новинки на Computex Taipei 2018

29 мая 2018, 9:15

ADATA Technology примет участие в Computex 2018, одной из ключевых IT-выставок в мире, и представит ряд инновационных решений, включая первый в мире модуль памяти DDR4 RGB с гибридной жидкостно-воздушной системой охлаждения, а также новые SSD-накопители корпоративного класса форм-факторов NGSFF (New Generation Small Form Factor), PCIe U.2/AIC и NV-DIMM. Также на выставке будут представлены и другие новинки, включая первый в мире внешний жесткий диск с технологией теплорассеивания, новую высокоскоростную карту памяти на 512ГБ и домашний робот ADATA.



Топовым решением в линейке XPG является модель SPECTRIX D80 - первый в мире модуль памяти DDR4 RGB с гибридной жидкостно-воздушной системой охлаждения, которая состоит из двух радиаторов – жидкостного и алюминиевого, предназначенных для максимально эффективного отвода тепла. Жидкостный радиатор оснащен RGB-подсветкой, которая придется по вкусу геймерам и DIY-пользователям. На стенде будут также доступны модули памяти SPECTRIX D41 DDR4 RGB с частотой свыше 4600 МГц. Они поддерживают платформы Intel® X299 и AMD AM4/Ryzen и обладают RGB-подсветкой, которой можно легко управлять с помощью приложения XPG RGB Sync и рядом других программ. На стенде можно будет увидеть и другие игровые продукты линейки XPG, включая клавиатуру, гарнитуру, мышь и коврик, а также SSD нового поколения STORM M.2 PCIe и другие высокопроизводительные SSD.



На Computex 2018 ADATA продемонстрирует домашнего робота, оснащенного камерой и подключенного к облаку. В робот встроена система распознавания лиц – в домашнем роботе она встречается впервые. Робот также оснащен функциями домашнего видеонаблюдения и раннего развития детей. 360-градусной камерой можно удаленно управлять через приложение, позволяя владельцам быть в курсе того, что происходит дома. Функция распознавания голоса позволяет роботу обучать общению маленьких детей, вовлекая их в полноценные разговоры. Чтобы обеспечить хорошее голосовое взаимодействие, робот оснащен микрофоном с фильтром шумового фона. Чуть позже ADATA представит новую серию домашних роботов с поддержкой дистанционного распознавания голоса для применения в широком пространстве и с поддержкой управления умными подключенными устройствами.



На выставке ADATA продемонстрирует новейшие промышленные решения, включая самый скоростной SSD компании - SX8200. Он оснащен интерфейсом PCIe Gen3x4 и построен по технологии 3D NAND, обеспечивая пиковые скорости чтения/записи в 3200/1700 МБ/с. SSD в форм-факторе NGSFF поддерживает горячее подключение в дополнение ко всем остальным возможностям накопителей M.2, двухпортовую конфигурацию и защиту от потери энергии. SSD в форм-факторе PCIe U.2/AIC обладает огромной емкостью – до 11 ТБ, количество операций произвольного чтения/записи 4K в секунду (IOPS) достигает 1M, а также поддерживается настройка увеличения резервной области. Модули NV-DIMM специально созданы для критических приложений датацентров и сочетают DRAM и SSD, обеспечивая большую емкость и защиту от утечки энергии. Разработанная R&D командой ADATA серверная память NV-DIMM может значительно повысить эффективность вычислений, снизить риск потери данных из-за неожиданного отключения энергии и работать дольше конкурирующих решений.

Внешний жесткий диск HD830 – это первая в мире модель со встроенной функцией рассеивания тепла. Кроме того, накопитель поддерживает защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также надежно защищен от ударов. На стенде компания также продемонстрирует карту microSD на 512 ГБ со скоростью чтения/записи до 100/85 МБ/с. Она отвечает требованиям спецификаций Video Speed Class V30 и Application Performance Class 1 (A1), обеспечивая быструю передачу видео и плавную работу приложений. Кроме того, на стенде компании будут представлены такие мобильные решения, как новейшие внешние аккумуляторы, беспроводные зарядные устройства, автомобильные зарядные устройства и другие.