ADATA представит новейшие промышленные решения на выставке Flash Memory Summit

2 августа 2018, 10:45

ADATA примет участие в одной из ключевых выставок по накопителям и памяти Flash Memory Summit 2018 (стенд 714), которая пройдет с 7 по 9 августа в выставочном Центре Санта-Клары.

ADATA представит новейшие SSD промышленного класса SR2000 PCIe U.2 (2.5”) и AIC, новые SSD формата M.3 (NGSFF), встраиваемые накопители, модули DRAM и программно-аппаратное обеспечение SLC Cache и Non-SLC Cache.ADATA представит серию SR2000 корпоративного уровня, включая SR2000SP U.2 PCIe и SR2000CP PCIe HHHL AIC. Они построены по технологии 3D eTLC NAND Flash и обеспечивают высочайшие скорости передачи данных, объем памяти от 2 до 11 ТБ и повышенную надежность. В комплекте идет программное обеспечение для изменения резервной памяти SSD. Данные решения предназначены для корпоративных серверов, высокопроизводительных вычислительных систем, датацентров и аналитических систем.Скорость передачи данных SR2000SP U.2 PCIe достигает 3.5ГБ/с, при этом максимальные скорости случайного чтения и записи составляют 830 000 и 140 000 IOPS соответственно. Решение SR2000CP PCIe HHHL AIC показывает скорости последовательного чтения и записи до 6.0 и 3.8 ГБ/с, а скорости случайного чтения и записи составляют 1 млн и 150 000 IOPS. С поддержкой технологии LDPC ECC, защиты от утечки энергии и полноценной защиты данных SSD серии SR2000 отвечают строгим стандартам производительности и надежности, которые необходимы для корпоративных и промышленных систем.

ADATA также представит новую линейку SSD формата M.3 NGSFF - IM3P33EC. С поддержкой стандарта NVMe 1.3 и интерфейса PCIe Gen3x8 новая модель обеспечивает высочайшие скорости чтения и записи – до 3200/1700 МБ/с. Также поддерживается горячее подключение, защита от утечки энергии, AES 256-битное шифрование и полноценная защита данных – критически важные факторы для серверов, датацентров, систем аналитики и искусственного интеллекта.



Модули ADATA DDR4 2666 МГц соответствуют высочайшим требованиям по производительности и надежности, включая и новейшие модули DDR4 SO-RDIMM и DDR4 NV R-DIMM. 260-контактные модули SO-RDIMM идеально подходят для EIS-серверов, сетей и HPC-систем. Модули NV R-DIMM обеспечивают резервное копирование данных DRAM, защищая данные в случае отключения энергии и сбоя системы. NV R-DIMM отлично подходит для серверов и датацентров корпоративного уровня.