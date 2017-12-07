ADATA представляет OTG USB флэш-накопитель i-Memory AI720

7 декабря 2017, 11:45

ADATA представляет флэш-накопитель i-Memory AI720. Накопитель толщиной 7,5 мм оснащен разъемами Lightning и USB 3.1 и имеет сертификат Apple MFi.

Новинка поддерживает функцию моментального сохранения данных, позволяющую записывать 4K видео с высоким разрешением сразу в память накопителя. AI720 также поддерживает шифрование данных и имеет хорошую защиту от воды и пыли. Модель доступна объемом в 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ в золотой и серой цветовой гамме.



Легкий, тонкий и красивый корпус AI720 идеально подходит для iOS устройств. Удлиненный разъем Lightning позволит подключаться даже к тем iOS устройствам, в которых соответствующий разъем защищен толстой заглушкой. А металлическая поверхность не только придает элегантности, но и предотвращает появление отпечатков пальцев.По интерфейсу USB3.1 скорость чтения достигает 90 МБ/с, а по Lightning - 20 Мбайт/с, что позволяет мгновенно переносить данные между устройствами. Видео с разрешением 4K также может быть молниеносно записано на флэш-накопитель AI720. Эксклюзивное программное обеспечение ADATA i-Memory поддерживает управление файлами, благодаря чему пользователи смогут наслаждаться видео с поддержкой оригинальных субтитров во время поездок.В AI720 используется новейшая технология нанесения нано-покрытия, обеспечивающая защиту от пыли, воды и коррозии, поэтому данные не пострадают от случайно пролитых напитков. Кроме того, AI720 поддерживает шифрование файлов, позволяя пользователям устанавливать пароли, чтобы не беспокоиться об утечке данных в случае потери накопителя. Приложение i-Memory от ADATA поддерживает резервное копирование данных с устройства одним касанием: при нажатии на резервное копирование приложение самостоятельно закончит процесс, сэкономив время и избавив от лишних забот.