ADATA представляет USB флэш-накопитель UV240

29 мая 2018, 9:45

ADATA Technology представляет флэш-накопитель UV240 с интерфейсом USB 2.0 и емкостью до 64ГБ.

В накопителе UV240 применен удобный дизайн без колпачка, который предотвращает потерю последнего и позволяет быстро открывать накопитель одним движением пальца. Емкость UV240 варьируется от 8ГБ до 64ГБ* (*черная версия), а цветовая гамма включает бело-синюю, черную и красную расцветку.Как и большинство остальных USB накопителей ADATA, в модели UV240 есть отверстие для крепления ремешка или цепочки, что еще больше уменьшает шансы потери ценных данных. Более того, владельцы UV240 могут бесплатно загрузить программное обеспечение UFDtoGO и OStoGO, чтобы в полной мере наслаждаться мобильным образом жизни.