ADATA представляет флэш-накопители UV100F в новогоднем дизайне

7 ноября 2017, 11:15

ADATA Technology представила USB флэш-накопитель UV100F, предназначенный для предстоящего праздничного сезона.

USB-накопитель с интерфейсом USB 2.0 доступен объемом в 16ГБ и 32ГБ в красно-белой цветовой гамме и послужит идеальным подарком для друзей, близких и деловых партнеров. UV100F вошел в линейку USB-накопителей ADATA, которые традиционно пользуются большим спросом.Упаковка и корпус USB-накопителя оформлены в новогодней тематике. На моделях объемом 16 ГБ на красном корпусе белой краской выгравирован снеговик, а на 32ГБ - дед Мороз на санках.Особое внимание уделено милому и трогательному праздничному дизайну, а не сложной конструкции, поэтому дизайном колпачок не предусмотрен, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что его можно потерять.Как и большинство USB-накопителей от ADATA, данная модель оснащена мини-застежкой и может легко пристегиваться к ремешкам, брелокам, рюкзакам, что снижает вероятность ее потери и делает более удобной в использовании.